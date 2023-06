Las transferencias bancarias son uno de los métodos de pago más populares en España, y al contrario de lo que mucha gente cree, pueden ser revisadas y costarnos importantes multas o sanciones. Y es que las grandes penalizaciones de Hacienda no vienen dadas sólo con la declaración de la renta o con las inspecciones, sino que intentan controlar y supervisar el mayor número de transacciones de dinero posibles.

Desde la Agencia Tributaria se intenta controlar y acabar con el fraude, la evasión de impuestos o el blanqueo de capitales a través de este tipo de revisiones, y tratan de investigar cada movimiento que, a priori, sea sospechoso. Se centran primero en la cantidad de la transferencia y después en la procedencia o la justificación que haya.

Movimientos controlados y cómo evitar multas

Tal y como se indica en la Ley 10/2010 del 28 de abril, todas aquellas transferencias que superen los 6.000 euros deben ser notificadas a Hacienda. De ser así y no levantar ninguna sospecha, no tiene por qué ser investigada más a fondo. En cambio, aquellas transferencias superiores a los 10.000 euros, son investigadas por la Agencia Tributaria para esclarecer tanto la procedencia del dinero como el motivo de la transacción.

Si esta transacción no está declarada en la declaración de la renta y no se pagan los impuestos correspondientes, la multa que acarreará no es pequeña, puesto que puede ascender hasta las 2.500 euros. Si no están justificadas correctamente, las autoridades pueden aplicar una sanción de entre y 5 y un 25% de la cantidad de la transferencia.

Recuerdan también que se deben declarar los pagos en efectivo superiores a 3.000 euros y los pagos que se hagan con billetes de 500.

Por tanto, la forma correcta de hacerlo y con la que evitar posibles sanciones es rellenar el Modelo S1, en el cual se puede detallar toda la información referente al movimiento en cuestión. Bastará con firmarlo y presentarlo en la web de la Agencia Tributaria.