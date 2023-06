Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Aragón registró en mayo de 2023 un precio medio de 8,24 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un descenso mensual del -0,24%, el tercero menos señalado de España. Respecto a mayo del año pasado, Aragón registró un ascenso del 1,48%, el más contenido del país.

Aragón fue la sexta autonomía con el precio más caro, por detrás de Baleares (15,90 €/m²), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España finalizó el pasado mes de mayo con un precio medio por metro cuadrado de 10,86 euros. Esta cifra marcó un ascenso del 1,21% frente al mes de abril. Interanualmente, el repunte fue del 6,16%.

El precio de los pisos en alquiler en España ha consolidado su tendencia alcista. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “las mensualidades comprometen seriamente la capacidad de gasto de muchas personas, obligándolas a destinar una cantidad que en muchos casos excede el 40% de sus ingresos”. El experto insiste en que “determinadas zonas están expulsando a gente que lleva viviendo en ellas varios años porque asumir esta carga mensual reduce significativamente su calidad de vida”. Para Font, “mudarse a la periferia o a otra ciudad contribuye a agrandar el problema de la accesibilidad, cuya solución cada vez es más difícil de abordar”.

El portavoz del portal inmobiliario indica que “la nueva Ley de Vivienda no va a arreglar el problema porque de lo que se trata no es de castigar a los propietarios, sino de hacer crecer la oferta”. Para el directivo, la falta de pisos en alquiler es “la verdadera deficiencia estructural del mercado residencial”, admitiendo que “es en este aspecto hacia dónde hay que dirigir cualquier esfuerzo”. Respecto a la normativa, Font incluso duda que tenga un recorrido que realmente vaya a impactar en esta fórmula de acceso, “y no solo porque en muchas regiones ya han dicho que no la van a aplicar, sino porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y podría haber un vuelco político”.

Teruel fue la décimo tercera capital española más barata

Respecto al mes pasado, la provincia de Teruel (1,43%) arrojó un ascenso intermedio. Huesca (-0,84%) y Zaragoza (-0,77%) cayeron de forma contenida. Interanualmente, todas crecieron. Teruel (5,99%) fue la que más se revalorizó de la región. Con 4,25 euros por metro cuadrado en mayo de 2023, Teruel fue la décima provincia española más barata, mientras que Zaragoza, con 7,10 euros por metro cuadrado, fue la más cara de la autonomía.

En cuanto a las capitales aragonesas, Teruel (2,68%) arrojó un incremento mensual abultado. Zaragoza (-0,50%) y Huesca (-0,38%) moderaron sus ajustes. Frente a mayo de 2022, subieron todas las capitales aragonesas, registrando Teruel (19,72%) el sexto repunte nacional más intenso. En el apartado de precios, Teruel (7,65 €/m²) fue la décimo tercera capital más barata de España, mientras que Zaragoza (9,75 €/ m²) tuvo la renta más elevada de la región.