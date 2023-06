Se ha generado mucho revuelo con un aspecto de la nueva Ley de Vivienda que tiene que ver con los alquileres que además ha conseguido enfadar a las dos partes, tanto a los propietarios como a los inquilinos, lo cual es difícil de conseguir.

No es un aspecto principal de la ley, pero sí que tiene su gran incidencia y es sobre el pago de los alquileres y más concretamente sobre el método.

Hasta ahora, lo más habitual era hacerlo a través de una transferencia bancaria en un día o intervalo de días establecidos. Pero la ley amparaba la posibilidad de pagar en efectivo siempre y cuando no se superase el límite máximo de la legalidad para evitar la economía sumergida y el dinero negro y son 1.000 euros.

Sin embargo, con la nueva Ley de Vivienda se ha generado revuelo ya que ahora está terminantemente prohibido pagar el alquiler en efectivo.

Dos excepciones que difícilmente se cumplen

Sí que se va a permitir en dos casos excepcionales hacerlo de forma acorde a la legalidad. Una es que no se disponga de una cuenta bancaria (casi todo el mundo tiene una), que puede ser tanto el propietario como los inquilinos. Y la otra es que no se tenga acceso a medios electrónicos de pago. En cualquier sucursal bancaria se puede realizar, por lo que los casos excluyentes son nulos en la práctica.

No ha gustado tampoco a las organizaciones de usuarios, que critican que no haya habido la trasparencia suficiente para comunicar este cambio y, sobre todo, que es una medida que es contraproducente para personas mayores, inmigrantes, vulnerables o que no estén familiarizados con el mundo digital.