Hoteles abocados al cierre durante la temporada baja por los retrasos en la adjudicación del programa de vacaciones para la tercera edad. A partir del 15 de septiembre, las agencias de viajes tenían que empezar a comercializar los viajes para este temporada pero todo apunta a que los recursos todavía no se habrán resuelto para esa fecha. Hay un plazo de diez días para resolver en vía administrativa las alegaciones, vencido el cual se abre la vía judicial. En las previsiones más pesimistas, el sector baraja que hasta noviembre o diciembre, incluso enero de 2024, el programa vacacional no va a estar adjudicado.

La UTE Mundiplan se sumó a Nautalia, Seniorplan y Autocares Vera al presentar alegaciones ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales contra la adjudicación del programa de Viajes del Imserso para la temporada 2023-2024. De esta manera, los tres lotes del Imserso han sido recurridos, incluido el de costa, que es el que más afecta a la Comunidad Valenciana. Un total de 51 hoteles de Comunidad están adscritos al programa, 28 de ellos en Benidorm.

Desde Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm, se alertó de que los retrasos en la adjudicación están causando que los empresarios empiecen a pensar que el otoño traerá cierres y expedientes de regulación de empleo. En este marco, la Consejería de Innovación, Industria y Comercio anunció una línea de ayudas a los hoteles de hasta tres millones de euros, que les permitirán mantener el empleo durante el tiempo que se retrase la formalización del contrato.

La última vez que hubo retrasos en la adjudicación del Imserso, fue en el año 2015, precisamente por los recursos que se plantearon entre las dos competidores. En aquella ocasión los recursos se presentaron en junio y en esta ocasión se han presentado a finales de agosto. El presidente de Hosbec, Fede Fuster, señaló que “se han apurado tanto los plazos que al final no ha habido margen para que estos recursos pudieran solucionarse a tiempo” y no dudó de calificar de “chapuza” todo el proceso de adjudicación. “Tampoco entendemos tanto los retrasos porque lo que se aprobó al final no fue muy diferente a lo que ya había”, aseguró. Desde Hosbec se consideró que la paralización del programa pone en jaque al sector turístico y que ya hay establecimientos que están planteándose hacer EREs y ERTEs cuando llegue la temporada baja, echando por tierra todos los récords que se han logrado este verano tras los años de la pandemia.

“Sin programa del Imserso, y sin opción de ayudas que puedan paliar los infracostes planteados, directivos hoteleros están planteando cierres anticipados en los hoteles, e incluso peticiones de expedientes de regulación de empleo ante la incertidumbre de la puesta en marcha, y sin disponer de ninguna garantía sobre las habitaciones comprometidas previamente al programa”, señalaron desde Hosbec.

Según Hosbec, la convocatoria ha demostrado seguir estando mal diseñada, y sobre todo con una adjudicación tardía y de muy dudosa legitimidad, al haber recibido recursos a todos los lotes.

La patronal hotelera de Benidorm recordó que el gasto total de los turistas del IMSERSO en la Comunidad ascendió a 77 millones de euros, y el mantenimiento de 3.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos, así como un efecto en toda la cadena de valor, como proveedores de productos y servicios, tejido comercial hostelero, pasando por excursiones y visitas culturales.

“En la Comunidad Valenciana el efecto arrastre es mucho mayor para nuestra economía, y esto se suma también a la preocupación de los hoteleros, que ven como ni se pone en marcha el programa, ni se plantea una mejora de las condiciones económicas, y que a día de hoy tampoco saben cuándo ni cómo podrán recibir el apoyo al desarrollo del programa que ya ejecutaron en el primer semestre del año 2023”, señaló.

Ayudas a los hoteles

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, anunció que ha activado los mecanismos para poner en marcha un plan especial que permita paliar la situación provocada por los recursos presentados contra la adjudicación del nuevo contrato del Imserso por parte del Gobierno de España, "que amenazan con retrasar la puesta en marcha del programa", según Montes, que hasta hace dos meses era la secretaria general de Hosbec.

La aportación del Consell, de hasta 3 millones de euros, se destinará a las empresas adscritas al Imserso y les permitirá mantener el empleo durante el tiempo que se retrase la formalización del contrato, ha explicado la consellera.

“El Gobierno valenciano no va a esperar ni un minuto para activar medidas paliativas ante una situación que compromete miles de puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana", ha manifestado la consellera.

Asimismo, ha anunciado que solicitará una “reunión urgente” con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responsable del programa del Imserso, para “poder paliar las consecuencias que pueda tener un retraso del programa sobre el empleo y la economía de los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana”.

La consellera ha asegurado que, "la Generalitat está del lado del sector hotelero de la Comunidad Valenciana, y desde luego quiere apoyarles en la crítica a la nefasta gestión que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales sobre el programa del Imserso”. Montes ha recordado que “en los últimos cuatro años, desde que los actuales responsables del Gobierno de España llegaron al poder, se han sucedido multitud de despropósitos con el Imserso, cuestiones que no tienen ninguna explicación y que revelan un completo desconocimiento sobre qué es este programa, qué beneficios genera para la sociedad española y, sobre todo, para los trabajadores del sector hotelero de los destinos turísticos”.

Además, ha subrayado que "esto incluye unos precios congelados desde hace años, que ni siquiera llegan para cubrir los costes, y que ha provocado que muchas empresas se planteen no seguir dentro del Imserso, poniendo en peligro la continuidad de un programa necesario para la desestacionalización y el mantenimiento del empleo en destinos turísticos en temporada baja”.

Meses de retraso

Montes ha recordado que “el anuncio del recurso seguramente va a retrasar la puesta en marcha de este programa”, porque “es indudable que no se va a poner en comercialización el 15 de septiembre, como es la fecha tradicional”. “La experiencia nos indica que, muy posiblemente, nos iremos a fechas ya cercanas a 2024, cuando se puedan resolver todos los recursos administrativos primero y judiciales después si también se presentan”, ha agregado.