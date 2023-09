Cada vez son más los propietarios de viviendas que deciden vender su propiedad para adquirir otra de mejores características sin conocer la regulación vigente en España y más adelante sufren una dura sorpresa.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha lanzado un serio aviso a través de un comunicado recordando las responsabilidades fiscales que deben tener en cuenta los propietarios de viviendas al finalizar el proceso de venta de sus inmuebles. Hacienda ha decidido destacar tres impuestos clave que todos los vendedores deben conocer antes de emprender un proceso de venta.

El primer impuesto relevante es la plusvalía municipal, que debe pagarse en un plazo de 30 días hábiles tras vender la vivienda. También es importante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se divide proporcionalmente entre el comprados y el vendedor, dependiendo, sobre todo, del tiempo que cada uno haya sido dueño del inmueble.

Por último, no hay que olvidarse del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más conocido como IRPF. El vendedor debe informar a Hacienda sobre las posibles ganancias patrimoniales en la próxima Declaración de la Renta. Sin embargo, la regulación española permite a algunos contribuyentes tener exenciones del pago del IRPF como por ejemplo a los mayores de 65 años o se encuentran en situación de dependencia. Estos dos colectivos no están obligados a declarar ganancias patrimoniales por la venta de la vivienda. También se incluyen aquellos que opten por reinvertir el dinero de la venta en la compra de otra vivienda en un período de dos años antes o después de la operación.

¿Te puedes 'ahorrar' el IRPF?

Otro de los factores clave para verte exonerado de pagar el IRPF en el caso de reinventir el dinero que has ganado con la venta de tu casa es que la vivienda adquirida y la vendida sean vivienda habitual, y que el vendedor haya residido en la vivienda vendida al menos tres años. Si no se obtuvieron ganancias patrimoniales por la venta, no es necesario declararlas en el IRPF.

Por otro lado, hay más vías disponibles para obtener la exención del pago del IRPF, como la dación en pago o la reinversión en una vivienda habitual.

En el caso de la dación en pago, es necesario demostrar tanto la situación de insolvencia como la falta de otros activos en la Declaración. Por otro lado, si se realiza la transmisión de la vivienda habitual con reinversión, es crucial manifestar la intención de acogerse a esta opción y asegurarse de que la vivienda transmitida y/o la adquirida cumplan con los requisitos para ser consideradas viviendas habituales.

Cuidado con la Declaración de la Renta

Más adelante, el vendedor tendrá que tener presente algunos detalles en la Declaración de la Renta para no cometer un error muy habitual y verse envuelto en un problema grave con Hacienda. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2022, la casilla 1626 es el lugar donde se debe incluir la referencia catastral en el caso de que haya actividades económicas vinculadas a los domicilios transmitidos y estos sean accesorios a la vivienda habitual.

En resumen, los contribuyentes deben estar plenamente informados acerca de sus obligaciones tributarias al vender una vivienda, así como de las posibles exenciones disponibles. Cumplir con los requisitos y completar adecuadamente las casillas correspondientes en la Declaración de la Renta es esencial para garantizar un proceso fiscal sin problemas.