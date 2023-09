La polémica estalló en Irlanda. Un expatriado español grabó un vídeo en un supermercado de Dublín demostrando que allí, el aceite de oliva estaba más barato que en los lineales de España. A partir de ahí se subieron numerosos vídeos a redes desde otras partes del continente que mostraban lo mismo: botellas de aceite de oliva virgen extra español, en supermercados de Bélgica, Inglaterra o Portugal, a un precio más económico que en su origen.

El aceite de oliva, el jugador franquicia de la dieta mediterránea, está por las nubes. Especialmente en España, el mayor productor mundial. Una serie de factores concatenados lo han llevado a máximos históricos. Y en este caos, se da la circunstancia de que otros países no productores pueden permitirse venderlo más barato. No es un bulo, son datos. Pero, ¿cuáles son los motivos de este desequilibrio?

El Periódico de España, de Prensa Ibérica, ha elaborado un informe sobre el precio actual del 'oro líquido' en toda la Eurozona, además de en los otros países colindantes donde más aceite de oliva se consume, que son el Reino Unido, Polonia y Croacia. Peinando los principales supermercados de cada país, hemos identificado cuál es el aceite de oliva virgen extra (AOVE) más barato que se puede conseguir y lo hemos comparado con su homólogo español.

La bolsa del aceite

Se trata de un mercado muy cambiante, que varía casi a diario. Pero, al cierre de esta edición, la oferta más barata de AOVE en nuestro país la tenía la cadena Alcampo: una botella de litro de la marca Maestros de Hojiblanca por un precio de 8,38. Seguido muy de cerca por las cadenas Carrefour, Aldi y Lidl (que ofertan sus marcas blancas de AOVE a 8,49 euros el litro), y Mercadona (8,5 euros).

Esas cifras distan del precio hallado en otros países europeos que no son productores, ni de aceite, ni de oliva. Hay casos especialmente llamativos, como el aceite de oliva virgen extra de marca blanca del supermercado Tesco en Irlanda. Su precio es de 4,7 euros el litro. El más bajo del continente con mucha diferencia, siendo Irlanda un país que no produce aceite ni olivas. El origen del aceite, español.

El segundo puesto del AOVE más barato de Europa se lo reparten dos vecinos: Bélgica y Luxemburgo, naciones donde tampoco hay olivos ni factorías de aceite. En sus tiendas, Lidl (que comparte la estructura de distribución en ambos países) vende una botella de un litro de AOVE marca El Cultivador y con origen España a 5,99 euros el litro. Si bajamos un poco la calidad y buscamos aceite de oliva virgen (no extra), en ese mismo super encontramos una botella de litro a 5,09 euros. Precios que hace tiempo no se ven en España.

Según la tabla, en la Eurozona hay al menos 11 países donde, ahora mismo, el aceite de oliva virgen extra se puede comprar más barato que en España. Suiza, Italia, Bélgica, Francia o Portugal cuentan con aceite español más barato en sus lineales que nuestros supermercados. 13, si contamos a Croacia o Polonia, que son Unión Europea y grandes consumidores, pero no usan nuestra divisa. Lo chocante es que la mayor parte de esas botellas proceden, según dice la etiqueta, de nuestro país. Carrefour Francia, por ejemplo, vende su marca blanca de AOVE más barato (7,95 euros el litro) que Carrefour España (8,49).

El precio más alto de Europa lo hemos encontrado en Estonia. En el pequeño país del Báltico, la oferta más económica la tiene el supermercado Slever, que vende una botella de medio litro de AOVE Borges a 6,59 euros (13,18 el litro). Su procedencia, España. El precio medio que tenemos en nuestro país (8,45 el litro) está casi tan cerca de este que del más barato (4,7 euros en Irlanda).

Las claves

¿A qué se debe este desbarajuste? ¿Está España encareciendo su propio AOVE a propósito para sus propios ciudadanos? ¿Es una campaña de los supermercados nacionales? ¿Hay alguien especulando con aceite de oliva? ¿Lo pagan mejor en el extranjero? EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hablado con las principales asociaciones de productores y exportadores de aceite de oliva para intentar entender este fenómeno que perjudica a los bolsillos de los españoles.

"Para empezar, la caída de la producción ha sido enorme por cuestiones climáticas. La cosecha no ha sido ni la mitad de las expectativas que tenían los agricultores. Todos los cultivos fueron afectados por la sequía de 2022 que afectó con el olivo en flor. El calor fue tremendo y el otoño muy seco. Eso fue una catástrofe para la cosecha", explica a este diario Primitivo Fernández, director general de Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles).

Prosigue contando la segunda clave: "Los gastos del agricultor son iguales e inevitables. La poda, el abono, la cosecha. Todo eso requiere energía, gasóleo, fertilizantes, transporte, salarios. Y todo eso ha subido. Se da la circunstancia de una producción baja con unos gastos notables", sintetiza. Es el resumen: los precios de producción se han disparado justo el año de la peor cosecha que se recuerda.

"También se ha encarecido el plástico. El 85-90% del precio que paga el consumidor por una botella corresponde al aceite, pero el 10-15% restante es por el envase. Son subidas que hay que asumir sí o sí. Y el agricultor no puede vender a pérdidas. Lo dice la propia Ley de la Cadena Alimentaria. Aunque quisieran, no podrían", concluye Fernández.

Eso, no obstante, explicaría por qué ha subido el precio. Pero ese incremento se entendería si se diese de manera uniforme en todo el país. No explica, sin embargo, por qué en el resto de países del continente la subida no se ha visto reflejada y pueden comprar más barato un aceite que sale de Granada, Málaga o Jaén.

La rotación

Para ello, hablamos con Rafael Pico, director general de Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo), que ha tenido que responder estos días en muchas ocasiones a "lo del aceite de Irlanda. ¿Y por qué en Australia? ¿Y por qué en Estados Unidos? Y mira, no sé si ese caso concreto irlandés era una botella, un lote o qué. Pero es algo puntual que puede suceder en cualquier parte y tiene unos motivos".

Pico cuenta que la principal clave para entender estas diferencias reside en la rotación de los lineales: "España es un mercado de rotación muy rápida para este producto. Eso significa que una botella de aceite no va a estar en los lineales más de 15 días. En otros países no se consume tanto aceite de oliva. Una botella, un brick o una lata de este producto puede pasarse más de un año en el lineal", aclara.

Eso significa que "esos aceites se comprarían cuando el mercado no estaba tan caro. Ellos compraron hace tiempo al precio que había entonces. Como no hay tanto hábito de consumo, el aceite permanece allí más tiempo. No se han visto afectados todavía por esa serie de factores mencionados, de los cuales la climatología del año pasado es el más importante y el que más ha influido", señala.

Procedencias y etiquetas

"La producción de aceite de oliva español el año pasado fue de 600 mil toneladas menos de lo habitual. Del millón y medio que se habían producido el año anterior, pasamos a unas 900 mil toneladas. Eso significa que la oferta ya estaba comprometida y se sabía desde septiembre. Entonces, algunos han hecho acopio. Y otros, como Australia o Italia, han aumentado la producción". En lugares como el Reino Unido, por ejemplo, "se permite traer una parte importante de aceite de Túnez sin cobrar arancel", cuenta.

Además, apunta como clave un dato que se aprecia en la tabla elaborada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: la práctica totalidad de los comercios que ofertan el aceite tan barato por Europa son grandes cadenas de distribución. Aldi, Lidl o Tesco son algunos de los nombres que se repiten en el listado. Eso obedece a que "algunas de estas marcas, como son muy grandes, pueden establecer un negociado a un año. Por eso están trabajando aún con los precios antiguos. Y por eso se pueden permitir sacar ese producto a un precio más bajo".

Recuerda también Pico que "países como Italia compran mucho aceite de oliva español y lo etiquetan como marca Italia, porque lleve un pequeño porcentaje de aceite de allí. Pero se han vendido mejor. Le han dado más prestigio que a la marca España. Y, en realidad, Italia solamente lidera ventas en Alemania. En el resto de países del mundo, el líder de exportación sigue siendo España. Italia es nuestro primer cliente, el segundo EEUU y luego vendrían China, Japón, Australia y México".

Pico cree que prestigiar y reforzar la marca España sería una buena medida para nuestro producto. Y que este desequilibrio de precios tenderá a emparejarse de nuevo a medida que los lineales de los supermercados del resto de Europa vayan vaciándose de AOVE y tengan que empezar a reponer, esta vez sí, al precio que ha marcado el catastrófico año de la sequía de 2022.