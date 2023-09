Poco se suele hablar de los controladores aéreos, pero sí que hubo una temporada hace ya unos años que estuvieron en boca de todos debido a la huelga que obligó a cancelar una barbaridad de vuelos. Entonces, lo que la gente no entendía era cómo los trabajadores mejor pagados de España podían ir a la huelga por sus condiciones laborales.

Al contrario de lo que puedes llegar a pensar, puedes ser controlador aéreo. Al final, es una profesión, pero sí que hay unos requisitos que debes conocer. Y también saber que barato no te va a salir, aunque si te paras a pensar te puede salir muy a cuenta.

Encontrar el trabajo soñado no es nada fácil. Lo lógico es pensar que hay que tener carreras universitarias o varios másteres para poder acceder a un empleo con un buen horario y, sobre todo, con un buen sueldo. Sin embargo, no siempre es así. Existe la posibilidad de estudiar unas oposiciones, con las que, en el caso de lograr una plaza, te asegurarás un trabajo para toda la vida. Pero también existe la posibilidad de acceder a algunas de las profesiones que se consideran de las mejor pagadas y para las que, por raro que parezca, no es necesario pasar por la universidad.

Buen sueldo sin ir a la universidad

A pesar de esta vieja creencia de que todos los buenos trabajos precisan de una carrera universitaria, los años nos han demostrado que no es del todo cierto. Esto se debe a que también existe la posibilidad de encontrar empleos con sueldazos (por encima de los 100.000 euros) para los que no es necesario pasar por la universidad.

Uno de estos empleos es el de controlador aéreo. Para lograr este puesto de trabajo tienes que conseguir la licencia, que se obtiene tras superar tres fases:

Formación inicial.

Licencia de alumno controlador.

Formación de unidad.

Requisitos y duración

Dicho todo esto, así como para Policía Nacional por ejemplo sí que hay más requisitos, para ser controlador aéreo no te hará falta gran cosa:

Hay que tener 18 años

Ser español o de un país comunitario

Título de Bachiller o de formación que permita el acceso a la universidad (grado superior)

Nivel alto de inglés (no hace falta acreditarlo, pero mínimo un C1).

Si cumples, hay varios organismos en España que ofrecen formación, pero de alrededor de 24.000 euros no te va a bajar, aunque hay opciones más caras que sí que incluyen alojamiento. Lo más importante es que estén acreditadas con AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). Además, debes saber que las pruebas son muy exigentes.

El sueldo

En cuanto al sueldo, explica Impulsa T, "en España un controlador aéreo puede llegar a ganar una media de 170.000 euros al año, teniendo en cuenta que este monto puede aumentar significativamente, a unos 334.000 euros al año, debido a la suma de horas extras y otros complementos adicionales", aunque los más experimentados pueden llegar hasta los 900.000 euros.