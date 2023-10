Comprar una casa es el objetivo de muchas personas, ya sea a corto o a largo plazo, y son muy pocos los que pueden permitírselo sin financiación externa. Por ello, pedir una hipoteca es un recado habitual es nuestra sociedad para aquellos que no quieren conformarse o que desean dejar a un lado el alquiler.

Pero, a su vez, se convierte en un problema dado el encarecimiento de la vivienda y el aumento casi continuo de los tipos de interés. Hacer frente a los pagos de las cuotas resulta un sacrificio mayor para cada vez más hipotecados. En el caso de la población joven, estos baches se suman a su dificultad para alcanzar una vida laboral estable y buenos salarios.

Por ello, la edad a la que se accede por primera vez a la compra de un inmueble está al alza. Este dato ha generado la duda acerca de si existe alguna norma en torno a limitaciones en la edad para tener derecho a una hipoteca bancaria, además del resto de requisitos establecidos.

Las condiciones más repetidas entre las diferentes sucursales a la hora de conceder un préstamo tienen que ver con la solvencia, la estabilidad en los ingresos, la antigüedad laboral, el nivel de endeudamiento y disponer mínimo del 20% del precio de la vivienda para la entrada.

¿Has qué edad puedo pedir una hipoteca?

En realidad, no hay una ley en España que contemple una edad máxima para tener derecho a una hipoteca. No obstante, los bancos pueden atenerse a sus políticas de riesgo para decidir si concederla o no según sus propios criterios. Normalmente, el límite está en los 75 años, pero se trata de una norma que admite cierta flexibilidad y que puede adaptarse a cada situación individual.

La variable de la edad se considera un factor de riesgo porque se entiende que a mayor edad, mayor riesgo de impago y, además, está directamente relacionada con el plazo de amortización. Por lo tanto, cuantos más años tenga el solicitante, el plazo del que dispondrá para saldar su deuda será menor, lo que conlleva unas cuotas más elevadas. Por su parte, el Banco de España aconseja que el plazo no sea superior a 30 años ni las cuotas de más del 35% del ingreso mensual.