La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha alertado este miércoles de que el plan de reequilibrio presupuestario hasta 2026 aprobado por el Consejo de Ministros este mismo martes "no se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera" ya que, entre otras cuestiones, "no contiene medidas que sustenten la reducción del déficit" hasta el 2,5% del PIB al final del periodo que ha previsto el Gobierno en su documento.

El plan aprobado por el Consejo de Ministros ha sido remitido a Las Cortes para su debate y aprobación. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este martes, que el plan de reequilibrio permitirá rebajar el déficit al 3% del PIB en 2024 (desde el 3,9% previsto para 2023) y que ello se conseguirá "sin recortes en el estado de bienestar", sino "gracias al crecimiento económico, a la creación de empleo y al impulso de los fondos europeos". Según Montero, "es la primera vez que se aprueba en este país un plan de reequilibrio sin recurrir a la política neoliberal de la derecha de los recortes".

La Airef también reprocha al Gobierno que el plan de reequilibrio no tenga en cuenta la próxima reforma de las reglas fiscales que ultima la Unión Europea. Según los cálculos de la Airef, el ajuste necesario para cumplir con el nuevo marco sería de 0,64 puntos del PIB al año (el equivalente a unos 8.600 millones anual) durante el periodo 2025-2028, para llegar a un déficit del 2% del PIB en 2026 y del 0,8% en 2028, frente al déficit del 2,5% del PIB en 2026 planteado en el plan del Gobierno. En todo caso -se advierte-, el ajuste que finalmente requiera el nuevo marco dependerá del resultado final de la reforma.

Senda de objetivos

La elaboración de un plan de reequilibrio es preceptiva después de un periodo de suspensión de las reglas fiscales, como el que se ha producido en Europa en general -y en España, en particular- desde 2020, por las excepcionales circunstancias económicas vinculadas a la crisis sanitaria y, después, a la invasión rusa de Ucrania.

Tras un periodo en el que el déficit público en España llego al 10,1% del PIB en 2020, se impone la aprobación de un plan de reequilibrio que garantice que el desfase entre ingresos y gastos se reconduce hacia el límite máximo del 3% del PIB que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea.

El texto reproduce la misma senda de objetivos globales de déficit público que ya fue incorporada por el Ejecutivo en la Actualización en el Plan de Estabilidad (en abril), y después, en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas en octubre.

Así, el Gobierno prevé en sus documentos bajar de un déficit del conjunto de las administraciones del 3,9% del PIB en 2023 al 3% en 2024; al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026.

Demoledor informe

La Airef cuestiona que el plan de reequilibrio simplemente "remite a la senda de consolidación" de documentos previos. Denuncia la ausencia de información pormenorizada sobre la evolución de ingresos y gastos en el Estado, "como exige la ley". Advierte de que "el documento no explicita si la senda de reducción del déficit cumple con los requisitos del futuro marco europeo de las reglas fiscales". Pero, sobre todo, hace notar la ausencia de "la descripción y calendario de las medidas a adoptar para cumplir con los objetivos y las previsiones de las variables económicas y fiscales", así como la carencia de "los supuestos en los que se basan" y de "un análisis de estabilidad".

Por todo ello, el demoledor informe -que de forma preceptiva debe emitir la Airef- concluye que el plan de reequilibrio presentado por el Gobierno "no se ajusta a la ley de estabilidad". Según la Airef, el documento no explicita si la senda de reducción del déficit cumple con los requisitos del futuro marco europeo de reglas fiscales y no aclara si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 y la actualización del Plan Presupuestario alterarán las previsiones. Además, considera que el Plan de Reequilibrio se verá superado por el plan estructural fiscal a medio plazo que las autoridades españolas deberán elaborar en primavera de 2024 como resultado de la reforma del marco fiscal europeo.

Recomendaciones

Por ello, la Airef recomienda el diseño de una estrategia fiscal a medio plazo exigente y acorde a las nuevas reglas fiscales para afrontar la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas. También recomienda que se inicien los trabajos para la reforma del marco fiscal nacional.