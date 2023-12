El Gobierno ha alcanzado un acuerdo internamente para aprobar este martes la reforma de los subsidios por desempleo. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Trabajo. Los subsidios son una prestación no contributiva a la que tienen derecho parte de los desempleados que han agotado previamente sus cotizaciones. Y durante las últimas semanas ha sido objeto de choque en público y en privado de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz que finalmente han resuelto este martes tras una maratoniana negociación.

Reformar el abanico de subsidios para simplificarlos y hacerlos más accesibles es una asignatura pendiente desde hace más de una década. El Gobierno de coalición no supo desencallar durante la pasada legislatura y ahora la Unión Europea reclama su aprobación para abonar el cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros.

Ese enésimo choque entre las vicepresidentas será previsiblemente solventado en el Consejo de Ministros de este martes. A falta de acabar de concretar en qué acaban cediendo una y otra ala dentro del Ejecutivo, la reforma del subsidio modificará tres aspectos fundamentales: la cobertura, la cuantía y su duración y su compatibilidad con el empleo.

¿Quién puede acceder?

La propuesta del Ministerio de Trabajo pasa por abrir el acceso a este subsidio a unas 400.000 personas. Hasta 250.000 actuales peones agrícolas ganarían acceso al extenderse el subsidio agrario a aquellas personas que trabajan en autonomías que no son Andalucía y Extremadura. Y es que hasta ahora solo los peones de dichas comunidades tenían acceso a esta paga. Y los 150.000 restantes serían menores de 45 años, que antes no podían cobrar, por edad, estas ayudas y ahora Trabajo quiere cubrirles también siempre que no tengan cargas familiares.

Por el contrario, la propuesta de Trabajo pasa por derivar a unas 120.000 personas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la renta mínima estatal y que cuyos requisitos formales deberían modificarse para integrar a ese colectivo.

El Ministerio de Economía planteó restringir el acceso para los mayores de 52 años, pero fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que dicha vía no ha prosperado.

¿Cuánto y cuándo se cobra?

En cuestiones de cuantía y la duración son las dos materias donde más divergencia hay entre Calviño y Díaz. Y presumiblemente la reforma final acabará pareciéndose más a la de la segunda, pero con recortes respecto a sus pretensiones iniciales.

Economía plantea aumentar las actuales cuantías al principio e ir recortándolas posteriormente a medida que pasa el tiempo por debajo de las vigentes. Propone rebajar de 30 a 12 meses el tiempo de cobro y disminuir el importe a una media de 442,5 euros al mes durante ese año (600 euros el primer trimestre, 480 euros el segundo, 390 euros el tercero y 300 euros el cuarto).

Y Trabajo aboga por un subsidio de 660 euros durante los seis primeros meses, de 540 euros en los seis meses siguientes y de 480 euros a partir del año en paro, hasta completar los 30 meses de la prestación.

¿Compatible con el empleo?

Donde menos diferencias hay entre los departamentos es respecto a la voluntad de facilitar la reincorporación de los beneficiarios del subsidio a un empleo. Así, Trabajo quiere permitir compaginar los ingresos del subsidio y un primer sueldo al 100%, durante los primeros 45 días de contrato laboral. Mientras que, sobre este punto, la postura de Calviño no ha trascendido.

Permiso por lactancia y directiva europea

La reforma del subsidio por desempleo no es la única que previsiblemente será aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Por un lado, el Gobierno pretende modificar el actual permiso por lactancia para permitir a los empleados compactar su disfrute. Actualmente el permiso de lactancia consiste en que los trabajadores pueden ausentarse -sin merma de salario- media hora de su puesto cada día.

Ahora lo que quiere hacer el Ejecutivo es permitir a todos los trabajadores compactar esa media hora, para poder hacer 28 días consecutivos en un año. Varios sectores ya contemplan opciones así vía convenio colectivo y Trabajo pretende universalizar dicho derecho. El permiso de lactancia está disponible para todo trabajador con hijos recién nacidos y durante los primeros nueve meses de la criatura. Si ambos progenitores lo piden, el permiso se extiende hasta el año

Asimismo, el Consejo de Ministros de este martes aprobará la transposición de una directiva europea en materia de transparencia retributiva que tiene como fin reforzar la aplicación del principio de igualdad salarial por un mismo trabajo entre hombres y mujeres. Lo que, entre otros, obligará a las empresas a que expliciten el salario que van a pagarle a una persona o el horario en las ofertas de trabajo.