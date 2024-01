La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha afirmado este martes a 'activos' que está analizando el informe de Gotham City Research sobre Grifols y que está estudiando lo que dice la compañía y "recabando los datos que sean precisos". Horas más tarde, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha señalado que rechaza por el momento suspender la cotización de Grifols mientras "recaba" información sobre la farmacéutica y ha asegurado que el organismo "va a ejercer sus competencias para aclarar la situación".

El dirigente del supervisor bursátil español ha recapitulado los hechos que han derivado en el desplome bursátil de la farmacéutica catalana: "Tenemos el informe de una firma que lanza una serie de acusaciones muy serias sobre la información financiera de Grifols, lo que ha tenido un impacto importante en los precios de la compañía, y ésta ha hecho un desmentendido genérico de esas informaciones". Por ello, Buenaventura ha remarcado que "lo que nos toca a la CNMV es recabar información adicional para aclarar la situación y ver qué extremos de la información tienen que ser revisados o analizados".

Por el momento, la máxima autoridad de la CNMV se ha limitado a señalar que ahora "lógicamente no tiene sentido poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols ni ignorar la información que se ha publicado esta mañana", y ha apuntado que ya están en contacto con la compañía catalana de homoderivados para esclarecer la situación.

En lo referente a la abultada caída del valor y su impacto en los inversores, Buenaventura ha remarcado que la protección de los inversores es "obviamente la prioridad número uno de la CNMV tal y como marca la ley", y ha remarcado que a los inversores "no se les protege suspendiendo la cotización, sino asegurando que la información está disponible para todo el mundo, sea positiva o negativa, pero que no haya asimetrías en la información".

"Los inversores tienen ahora la información para formarse su juicio, aún siendo consciente de la elevada volatilidad", ha señalado Buenaventura, para remarcar que "lo último que debemos hacer es suspender la cotización con el objetivo de evitar movimientos de precio". "La suspensión de cotización se impone cuando falta información o es asimétrica, cuando el inversor no la conoce. No es el caso actual", ha remachado Buenaventura.

Por su parte el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Javier Hernani, ha declarado sobre la situación de Grifols, que se desplomaba en torno a un 42% en Bolsa tras un informe del bajista Gotham City Research que pone en duda sus cuentas y cuestiona su sostenibilidad, que "se requiere información y transparencia sobre el informe [de la firma], sus intereses y la realidad que comenta".

Con todo, el jefe del gestor bursátil español ha señalado que "todavía es muy pronto para sacar ninguna conclusión" y ha alabado el funcionamiento de los mecanismos del mercado y su infraestructura tras una apertura marcada por la volatilidad de la compañía catalana de homoderivados.

Asimismo, preguntado por los filtros de cotización de BME y como mensaje a los accionistas, Hernani ha señalado que "es una compañía cotizada, auditada y con todos los parámetros de mercado" y que el mercado y su supervisor (la Comisión Nacional del Mercado de Valores) tienen unos elementos jurídicos alrededor que pondrán en marcha los procedimientos de transparencia necesarios. "Lo que tenemos que ver es, con transparencia e información, si la información publicada es veraz o no; como mercado no puedo decir absolutamente nada más, no tengo más elemento de juicio en este momento", ha aducido Hernani.

Sin casar las órdenes de compra y venta

Fuentes del mercado explican que las acciones de la compañía farmacéutica catalana no llegado a estar suspendidas sino que "no casan las órdenes de compra y venta". "No suspendemos porque las acciones de una cotizada suban o bajen mucho. Suspendemos cuando no hay información en el mercado o hay información pendiente de difundir", comentan desde la CNMV. "En este caso el informe es público", añaden.

El fondo bajista Gotham City Research publicó este lunes de madrugada un informe que ha puesto en tela de juicio las cifras de la farmacéutica Grifols. El informe que ha publicado la firma ha provocado el desplome hasta un 50% en la apertura del Ibex 35. El documento presentado por el fondo es demoledor para el grupo catalán, al que acusa de manipular sus cuentas y ocultar parte de su deuda. Esta firma de inversión es la misma que hace diez años tumbó a la compañía Gowex y destapó el escándalo financiero por el que el empresario Jenaro García acabó enfrentándose a la Justicia.

El fondo asegura que Grifols, que está trasladando a los inversores un apalancamiento de seis veces su ebitda (el beneficios antes de impuestos y amortizaciones), en realidad tiene una deuda que se situaría entre 10 y 13 veces. El documento de Gotham City Research indica que tanto Grifols como Scranton, el holding financiero de la familia propietaria de la farmacéutica, que posee el 8,4% de la farmacéutica, están engañando a los inversores sobre sus estados financieros. "Si la estimación que estamos haciendo sobre el endeudamiento de Grifols es correcta, la compañía afronta unos costes de financiación notablemente mayores de lo que ha trasladado al mercado. Creemos que no se debería invertir en estas acciones y su valor real es cercano a cero", señala de forma contundente el informe.

Por su parte, Grifols ha tachado el informe de Gotham City Research de "informaciones falsas y especulaciones". "Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información erróneas de nuestros estados financieros consolidados", apuntan en un hecho relevante publicado en la CNMV.