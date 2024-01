Hay casos en el mundo de la empresa y el empleo en los que prevalece el convenio colectivo y en otros la legislación vigente. Y muchas veces hay dudas sobre esos aspectos, que llevan a que los perjudicados no reclamen o no sepan qué hacer.

Ese suele ser el caso de la antigüedad, un plus que suelen pagar las empresas, aunque no siempre. Las principales dudas que surgen son: ¿Se lo puedo reclamar a la empresa? ¿Cómo sé si tengo derecho a percibirla? ¿Cuáles son los pasos para conseguir que me la reconozcan?

Las respuestas la ha dado un experto en Instagram, el usuario 'un_tio_legal', especialista en legislación, en un vídeo que ya acumula más de 6.000 'me gusta'.

La primera de las premisas y que debes mirar muy bien es que tiene que estar sí o sí recogido en el convenio colectivo. Y para saber cual es dicho convenio colectivo hay que ir a la cláusula 7 del contrato laboral, comprobar cual es y ya buscarlo en Google, según cuenta el experto.

"Si en el convenio no se establece nada sobre plus de antigüedad, trienios o quinquenios no tienes derecho", asegura.

Ahora bien, si tienes derecho y no lo estás cobrando, "puedes reclamar los últimos 12 meses", comenta. La manera es muy sencilla, solamente hay que enviar un correo electrónico a la empresa diciendo que el convenio prevé el plus, que no se te ha abonado y que reclamas los últimos 12 meses. La cuantía es necesario que la calcules y se la pases a la empresa.

"Así interrumpes la prescripción y en caso de que no se te abone puedes ir a los juzgados y reclamarlo. Y los trabajadores a tiempo parcial tienen exactamente el mismo derecho que los trabajadores a jornada completa", finaliza.