La Generalitat Valenciana ha adjudicado a la multinacional americana MBS Group --que está detrás de producciones como 'Avatar 2', 'The Mandalorian' o 'Outlander'- la gestión del complejo industrial audiovisual de Ciudad de la Luz por un importe de 3.100.000 euros (IVA no incluido) para un periodo de 5 años y con un porcentaje de comercialización para la sociedad del 6,5%. A partir de hoy se abre un periodo de 15 días hábiles en las que se pueden presentar alegaciones.

Esta empresa, que cuenta con 220 estudios en propiedad, 90 de ellos en desarrollo por todo el mundo, ha sido finalmente la elegida entre las seis propuestas presentadas para gestionar el complejo alicantino. Como se recordará, esta multinacional ya contó con la autorización de la comisión ejecutiva de la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPDT) el pasado mes de diciembre al ser la mejor valorada por los técnicos en el cómputo global, por delante de Roots Asset Management S.L.-Drago Broadcast Services S.L. (la española Secuoya), Consulting Navarro Norte S.L., Stage Fifty LTD, UTE Nueva Gestión Ciudad de la Luz y Mediaproducción S.L.U. Durante este tiempo, se ha estado revisando la documentación antes de formalizar la adjudicación.

Aunque la oferta económica de BBS Group era la más baja entre las presentadas -ya que el presupuesto de licitación del concurso ascendía a 3.824.152,60 euros (IVA no incluido)- la propuesta se compensaba con el porcentaje de comercialización del 6,5%, más alto que la media (del 6%), que podía alcanzar hasta un máximo del 7,5%.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha señalado la "importancia" de contar con una empresa internacional que va a desarrollar "el enorme potencial" de los estudios alicantinos. "La propuesta de MBS Group contempla un plan de dinamización de Ciudad de la Luz que se alinea con los objetivos de la Generalitat de situar a la Comunitat Valenciana como clúster audiovisual de referencia internacional", ha señalado, tras indicar que el objetivo es "impulsar una estrategia de desarrollo que suponga la activación del ecosistema local y nacional audiovisual".

Para ello, la gestión de MBS Group propone la celebración de eventos propios enfocados a la digitalización e innovación que refuercen la internacionalización de los estudios, así como la organización de visitas organizadas con el objetivo de atraer talento y empresas locales.

La consellera ha añadido que es "fundamental" la implicación del tejido productivo de la Comunidad Valenciana con este proyecto, puesto que supone "una oportunidad de internacionalización y de diversificación para las pymes". En ese sentido, la empresa ofrece a las empresas del territorio autonómico "la integración e implementación de la más alta tecnología para desarrollar programas de atracción e innovación con garantías laborales, tanto en España como en la red internacional, que suponen más de 80 campus de estudio y 600 escenarios por todo el mundo", según ha manifestado la Conselleria de Innovación en un comunicado.

El proyecto presentado incluye una propuesta de formación para más de 300 puestos laborales, destacando un itinerario de formación y prácticas de 600 horas en Iluminación, en Producción, o programas internacionales como Changing Lenses Program, Make it here y Degenham Film Banking..

La empresa MBS Group ha obtenido la máxima puntuación en el plan de dinamización presentado, alcanzando la excelencia en cuanto a la propuesta de apoyo a la industria audiovisual local y nacional, la propuesta de formación y la optimización del tejido productivo. Por último, cabe reseñar la implantación de equipos ecológicos, alineados con criterios de eficiencia medioambiental y sostenibilidad en general.

MBS Group

MBS Group tiene un total de 220 estudios en propiedad, 90 de ellos en desarrollo, adquiridos por todo el mundo y gestionados por MBS, constituyendo la empresa de servicios de producción más grande del mundo. Forma parte del grupo Hackman Capital Partners, fundado en 1986 y con sede en Los Ángeles, son el mayor grupo operador de estudios y proveedores de servicios de equipos en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Gran Bretaña y Escocia.

La superficie de los estudios propios alcanza los 900.000 metros cuadrados. Cuenta con más de 1.400 empleados y más de un billón de dólares en equipos tecnológicos de producción.

Entre las obras que han incluido para acreditar su oferta y acceder a la gestión de Ciudad de la Luz se encuentran las dos temporadas de 'The Mandalorian', 'Outlander', 'Avatar' o 'The Way of Water'.