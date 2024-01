Beneficiando a más de 400.000 españoles todos los meses, el subsidio para desempleados mayores de 52 años se ha convertido en algo esencial para todas aquellas personas que tienen pocos recursos económicos y que les es imposible encontrar trabajo debido a su edad. Los beneficiarios de la ayuda esperaban el 2024 para que el subsidio engrosase su cuantía a partir de junio, pero finalmente eso no ocurrirá. Así se queda el subsidio para desempleados mayores de 52 años en 2024.

Requisitos para el subsidio para mayores de 52 años

Este subsidio por desempleo, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se concede a las personas que cumplan una serie de requisitos:

Estar en paro

No tener la condición de persona trabajadora fija discontinua

Haber agotado la prestación contributiva por desempleo

Contar con 15 años cotizados y dos de ellos dentro de los últimos quince años

y dos de ellos dentro de los últimos quince años Haber cotizado al desempleo durante al menos seis años

Una de las ventajas con las que cuenta este subsidio es que se percibe hasta la fecha en la que se cumple la edad de jubilación ordinaria y además, durante el tiempo en el que se percibe también se cotiza para la jubilación, con una base del 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

Cuantía actual del subsidio para mayores de 52

Actualmente, esta subvención tiene una cuantía de 480 euros mensuales (80% del IPREM), es el único que se puede cobrar después del paro y cotiza para la pensión de jubilación. Las dos únicas prestaciones no contributivas compatibles con el subsidio para desempleados mayores de 52 años son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI), propias de cada comunidad autónoma.

El subsidio para mayores de 52 años no subirá en 2024

La subida prevista de la ayuda de 480 euros hasta los 570 euros no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados. Por ello, los beneficiarios no notarán ningún cambio en su prestación, ya que las nuevas cantidades no se hacían efectivas hasta el próximo junio. Ha ocurrido lo mismo con la extensión de la ayuda a menores de 45 años sin cargas familiares, trabajadores eventuales agrarios y personas con periodos cotizados inferiores a seis meses sin responsabilidades familiares tampoco se llevará a cabo.

El voto de Podemos ha sido decisivo en el resultado, ya que, junto a la negativa de PP y Vox, el Gobierno ya no tenía la posibilidad de sacar adelante la medida. La reforma habría elevado en junio la cuantía de la ayuda hasta el 95% del IPREM (570 euros) y esta habría ido reduciéndose progresivamente hasta completar 30 meses de duración: 95% del IPREM en junio, 90% los siguientes seis meses, y hasta el 80% tras otros seis meses. En cuanto a la cotización, esta se mantiene por el 125% de la base mínima para los beneficiarios.