Cuando hablamos de dinero, toda ayuda extra es poca. Y aunque estemos hablando del Impuesto sobre la Renta, que no deja de ser un impuesto progresivo dividido en tramos de acuerdo a los ingresos de cada persona a lo largo del año, todos recibimos una alegría cuando la Declaración de la Renta sale a devolver, aunque solo sea un puñado de euros.

Aún así, hay otras variables más allá de los rendimientos del trabajo que entran en la ecuación y Hacienda deja ciertos márgenes para reducir la carga impositiva que has pagado durante todo el año natural. El hecho de que la presión fiscal de España -parámetro que mide la recaudación pública en base a la riqueza generada en el país- sea inferior a la media de la Zona euro y la Unión (37,5% frente al 41,8% y 41,3% según los últimos datos de Eurostat, en el día a día de poco consuelo sirve, más aún en un contexto como el actual donde la inflación sigue en valores altísimos.

Sin embargo, hay una parte que depende también de la Comunidad Autónoma en la que vivas, ya que hay cierto margen para las administraciones para deflactar el IRPF, que no es otra cosa que armonizar los ingresos según la inflación, es decir, poner en contexto lo que has cobrado y el coste de la vida. En otras palabras, garantizar que no se produce una caída del poder adquisitivo del contribuyente en la Declaración de la Renta.

Es solo un ejemplo, puesto que en la ecuación también entran las ayudas que cada territorio aplique para beneficiar a sus ciudadanos. Desde el transporte a la maternidad o los alimentos.

¿Puedo ahorrar en la Declaración de la Renta?

Para aprovechar los límites que permite Hacienda lo aconsejable es consultar la página de la Agencia Tributaria para saber qué permite o no la comunidad en la que residas. Pero, además, el Ministerio contempla algunas situaciones generales para reducir la carga fiscal:

Hacer una aportación extraordinaria al plan de pensiones, con un límite de 2.000 euros si son privados.

Amortización de una hipoteca si compramos una vivienda antes del 1 de enero de 2013 y que, además, hayan aplicado esta desgravación en rentas anteriores a ese año. Puedes desgravarte hasta un máximo de un 15% de lo que hayan pagado durante el año sobre una base máxima de 9.040 euros.

A estos puntos, hay que añadir las ya mencionadas deducciones autonómicas, ya que algunos conceptos habituales que se pueden desgravar son los gastos por material escolar, por aprender otros idiomas, ayuda doméstica, adopción de hijos, cuidado de personas dependientes o inversiones realizadas en la vivienda, entre otros.

En el caso de que una persona pueda acogerse a varias de estas deducciones, la cantidad beneficiada puede ascender a más de 5.000 euros anuales.

Hay que tener en cuenta que influye la situación personal, ya que están excluidos de presentar la Declaración de la Renta aquellas personas que perciban menos de 22.000 euros por rendimientos de trabajo con un solo pagador, o 14.000 euros si han tenido 2 o más pagadores. Además, algunos ciudadanos que sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deberán hacerla si se excede en 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que supone 11.862,90 euros.