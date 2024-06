Las ventas de cerveza en España cayeron en 2023 por el impacto de la inflación

No hay nada más refrescante que tomar una cerveza con amigos en una terraza. Y si sale el sol, mejor. Sin embargo, las cifras no acompañan. La incertidumbre macroeconómica y el impacto de la inflación ha provocado una caída del 0,7% de las ventas globales de cerveza en 2023, según el 'Informe Socioeconómico del sector de la cerveza en España 2023' elaborado conjuntamente por la patronal Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El consumo global en el país ha crecido un 2,84% respecto al año anterior, pero el dato se sostiene solo los turistas extranjeros: los españoles han bebido un 3,53% menos. Existe un cúmulo de factores que explican este descenso, pero la más destacada es la desaparición progresiva de los establecimientos que sirven este producto: unos 17.000 bares cerraron el año pasado, es decir, cada día echaron la persiana 43 establecimientos, sobre todo aquellos muy vinculados a la cerveza.

A diferencia de años anteriores, son los turistas quienes mantienen al alza el consumo de esta bebida. El 2023 cerró con un récord de 84 millones de viajeros internacionales, superando incluso la cota del 2019, y esto hizo repuntar a la cerveza en España. Los bares son los centros neurálgicos de su consumo, de ahí se explica el aumento de cervezas en ellos en un 6,84% motivado, una vez más, por el turismo (los extranjeros pidieron un 22,52% más de cerveza en hostelería durante el 2023). Por contra, el consumo de cerveza por parte de los españoles descendió un 4,39%. "Hay un descenso del ticket medio porque se tiende a compartir rondas", apuntó la responsable de comunicación de Hostelería de España, María Durán Quiroga, durante la presentación del informe.

La caída también se debe al cierre de establecimientos, sobre todo de pequeño tamaño, por el aumento de costes y la inflación. Aproximadamente una cuarta parte de la facturación de un establecimiento medio procede de la cerveza, mientras que este porcentaje aumenta hasta el 40% en el caso de los bares de menor tamaño. El impacto es más grave en la España vaciada. "Casi el 20% de los más de 8.000 municipios de nuestro país no tiene ningún bar", lamenta Durán, y casi el 14% de estos territorios solo cuenta con un establecimiento. Cabe recordar que el sector de la cerveza genera 540.000 puestos de trabajo en España, de los que una parte pertenecen a la hostelería enmarcada en estas zonas.

Por edades, el consumo de la cerveza se ha consolidado entre los jóvenes de entre 18 y 30 años (53,6%), aunque ha descendido. Como curiosidad, el 17,4% de los jóvenes no ha consumido ninguna bebida alcohólica, una tendencia que responde al consumo más responsable y a la mayor importancia de la salud que concede la sociedad en estos años. Eso sí, no todo es negativo. El consumo de cervezas sin alcohol es un auténtico caso de éxito en España y se ha exportado a otros países: "Es un segmento que está muy maduro, pero que poco a poco se ha incrementado hasta alcanzar el 14% del consumo per cápita de los españoles", señaló el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla Marañón.

España, segundo mayor productor europeo

Pese a las cifras negativas relativas al último ejercicio, el sector de la cerveza se mantiene al alza. Aporta más de 6.500 millones de euros a las arcas del Estado y contribuye con más de 5.200 millones al gasto turístico total. En total, supone el 1,3% del PIB y el 2,6% de la recaudación fiscal. España ocupa el segundo país que más cerveza elabora en la Unión Europea con una producción de 41,3 millones de hectolitros, un 0,78% más que en 2022, por detrás de Alemania y por delante de Reino Unido.

Tal y como ha ocurrido con las ventas, la exportación de la cerveza española cayó un 2,82% hasta los 4,16 millones de hectolitros, si bien esta cifra acumula un aumento superior al 200% en la última década. Portugal es el principal destino de esta bebida nacional (22%), seguido de Cuba (20%), Reino Unido y Francia. Por otro lado, las importaciones aumentaron un 5,42% respecto al año anterior hasta los 5,74 millones de hectolitros, principalmente de Bélgica (40%). Y dentro de España, el consumo de cerveza aumentó especialmente en las Islas Canarias (4,7%), seguido de Galicia, Asturias y León (2,3%).

En el ámbito empresarial, Mahou-San Miguel es la firma con mayor cuota de producción (13,19 millones de hectolitros), seguido de Grupo Damm (10,84 millones), Heineken España (10,21 millones) e Hijos de Rivera (la compañía de Estrella Galicia, 5,04 millones). El mayor impacto negativo lo han recibido las productoras independientes de cerveza. El número de cerveceras descendió un 5% respecto al año anterior y acumula un descenso del 38% si lo comparamos con el 2019. En total, entre grandes empresas y firmas de pequeño tamño, suman 456 centros de producción cervecera que "aportan al sector una variedad y una oferta cervecera muy amplia", explicó Olalla Marañón.