Javier García (Universidad de Alicante): "Las empresas que cambian el juego, como Open AI o Nvidia, están basadas en la ciencia"

La ciencia y la empresa van de la mano. Así lo cree Javier García, emprendedor y catedrático de química inorgánica de la Universidad de Alicante. "Ser científico y empresario es una experiencia fantástica. Como científico, se pueden abordar retos, y, como empresario, llevarlos a cabo en el mercado. La gente cree que ser científico y empresario es incompatible, pero hoy en día las empresas que cambian el juego son empresas basadas en la ciencia, como Open AI o Nvidia, que han sido fundadas por grandes científicos", señaló García, durante su intervención en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado en Valencia por Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’.

Javier García destacó que, "lo que pasa en un laboratorio, en cuatro días cambian industrias enteras". "La inteligencia artificial acaba de permitir descubrir un nuevo superconductor y una supernova. Los descubrimientos que nos trae la ciencia nos ayudan a resolver problemas, pero también son grandes oportunidades de negocio", ejemplificó. Por ejemplo, el catedrático habló de lo sucedido durante la pandemia: "El Covid-19 demostró que cuando hay una pandemia ya no sacamos los santos a la calle. Tardamos solo una semana en adivinar el ADN del coronavirus y en unos meses en sacar una vacuna, fundamental para luchar contra una pandemia". "Nunca ha habido un tiempo mejor para ser científico", añadió el también emprendedor.

Invertir en personas, el reto de la administración pública y las empresas

El catedrático de química inorgánica de la Universidad de Alicante apuntó que la principal inversión son las personas. "A la administración pública y a las empresas les pediría más colaboración. Deben dejar la zona de confort, acabar con la burocracia y no trabajar solo para la próxima junta de accionistas. La colaboración público-privada debe cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, las rigideces de la universidad tienen que cambiar. Debemos acabar con un modelo de gobernanza en que las decisiones las toman los reinos de taifas. Hoy en día, el mejor conocimiento está en internet, no en las universidades. Se puede escuchar a un premio Nobel desde casa, ¿por qué los alumnos tienen que venir a mis clases?", concluyó.

García apuntó la buena posición de España dentro de la ciencia: "Jugamos en la primera división. Estamos en el puesto décimo primero en publicaciones y citas, una posición muy por encima de la que ostentamos en el ránking de producto interior bruto (PIB) mundial". A pesar de esto, el catedrático invitó a impartir una educación cada vez más humanista cuanto más tecnológica sea la sociedad. "Hace diez años me invitaron a dar una ponencia en China. Después de una larga conferencia, un profesor muy mayor, de más de 80 años, se acercó y me dijo que su sueño era colocar a una universidad del país entre las más prestigiosas del mundo. Conviene recordar que en los años setenta cerraron las universidades y hasta 1976 no se volvieron a abrir. Ahora, tienen siete universidades entre las más importantes del mundo", añadió el catedrático sobre la educación en el país oriental durante su intervención en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado en Valencia por Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’.