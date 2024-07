El Gobierno se da hasta el 31 de julio para sacar adelante la reforma de la jubilación activa y parcial

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se da de fecha hasta el 31 de julio para alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos sobre el paquete de reformas del sistema de pensiones que lleva negociando desde finales del 2023. Este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, y los agentes sociales han mantenido una nueva reunión para avanzar en los cambios en materia de jubilación activa, jubilación parcial, mayor implicación de las mutuas colaboradoras en los tratamientos traumatológicos y coeficientes reductores para el retiro anticipado. El encuentro se ha saldado sin mayor acuerdo que esa fecha límite del 31 de julio para llegar o no a un pacto definitivo.

Las partes van avanzando a cuenta gotas en todas las materias, si bien el gran escollo de las conversaciones sigue estando en la jubilación parcial. El Gobierno no está por la labor de abrirse a los postulados sindicales, que reclaman volver a las condiciones previas a la reforma del 2013, lo que elevaría el gasto público. Y los sindicatos no asumirán acuerdos que beneficien a unos sectores sí, pero otros no o que impliquen seguir renovando anualmente los acuerdos, como suceden actualmente en la industria manufacturera. Fuentes consultadas de la patronal han declinado realizar valoraciones sobre el estado de las negociaciones ni si comparten esa fecha límite del 31 de julio para cerrar esta carpeta de reformas.

"Todas las partes han manifestado su firme voluntad de alcanzar un acuerdo próximamente", ha manifestado el Ministerio de Seguridad Social en un escueto comunicado. Donde más acercadas están las posturas, a tenor de lo manifestado por los sindicatos, es en el nuevo protocolo para aumentar la participación de las mutuas en el tratamiento de las bajas de origen traumatológico. Con el objetivo de agilizar la asistencia médica, acelerar la recuperación y reincorporación al puesto de trabajo.

Por ejemplo, actualmente si un empleado se rompe una pierna jugando a futbol en su tiempo libre debe esperar su turno para ser tratado en la Seguridad Social, lo que implica una lista de espera que puede ser elevada. Ahora la Seguridad Social propone que la operación y rehabilitación la asuma la mutua, con unos servicios menos congestionados. Lo que aceleraría su recuperación y vuelta al trabajo.

"Será algo acotado, solo para patologías de carácter traumatológico y siempre con el consentimiento previo de cada actuación por parte del paciente. La tutoría o la tutela de todo el procedimiento sigue estando en el servicio público de salud a través del médico de cabecera o en su caso el especialista tanto para las altas y las bajas del procedimiento", ha declarado la secretaria de política institutcional de UGT, Cristina Estevez. "En esto hay avances significativos que todas las partes reconocen", ha apuntado el secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo.