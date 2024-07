La patronal Cepyme estalla contra las "tesis comunistas" del Gobierno de Sánchez

El choque de la patronal Cepyme contra el Gobierno de Pedro Sánchez es total. "Me declaro harto, por eso denuncio la situación de ataque que estamos sufriendo", ha dicho el presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, Gerardo Cuerva, en un discurso previo a lectura pública del manifiesto de Cepyme -integrada en la patronal CEOE- "por la libertad de empresa" y contra "la injerencia", "el hostigamiento" y el "intervencionismo" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas", ha dicho Cuerva -a la sazón, vicepresidente de CEOE-, en presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También estaba prevista la participación en este acto del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que en la tarde del martes ya comunicó que no iba a poder asistir, alegando cuestiones de agenda. Sí ha participado en la clausura del acto el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Interlocutores "dóciles" y "sumisos"

En su discurso, trufado de claras referencias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (a la que no ha citado de forma expresa), Gerardo Cuerva ha empezado atacando al Gobierno por sus recientes decisiones sobre la representatividad de las organizaciones empresariales en los foros sociales y mesas de diálogo.

En mayo el Consejo de Ministros aprobó la reforma interna del Comité Económico y Social (CES) para dar entrada a patronales autonómicas como la catalana Pimec, que preside Antoni Cañete. A finales de junio el Gobierno ha abierto la puerta a Conpymes -rival de Cepyme- en el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Cuerva ha lamentado que "quien poco conoce cómo ha funcionado el diálogo social en las últimas cinco décadas, quiera dinamitarlo" con la incorporación de nuevos interlocutores "dóciles" y "sumisos" con el fin de "ejecutar su ataque a la empresa".

"La hora de tocar los tambores"

El duro manifiesto de 11 páginas presentado tras la Asamblea General que Cepyme ha celebrado en Madrid apela a la "dignidad empresarial", al considerar que "se está estigmatizando que la empresa obtenga beneficios". También cuestiona la "sobrerregulación", y "el control de la empresa, tanto internamente, como externamente". Se reclama "respeto a la negociación colectiva" y a la "flexibilidad interna de la empresa", frente a algunas de las reformas que forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. El manifiesto también apela a "la no intervención salarial", ante los efectos negativos que -a juicio de Cepyme- están provocando las últimas subidas del SMI y carga contra los recientes aumentos en las cotizaciones sociales y la "voracidad recaudatoria" del Gobierno. Además exige respeto a la ordenación del tiempo de trabajo por parte de las empresas y al diálogo social.

Cuerva ha reivindicado poder "hablar alto y claro" cuando "el ataque a la libertad del empresario es extremo". Y ha dicho que "no es desde el silencio social y un apocado fatalismo" como hay que afrontar esta situación, sin aclarar a quién o quiénes se podía estar refiriendo. "Lo que os transmito, en feliz frase de José María Cuevas [presidente de CEOE entre 1984 y 2007) que la semana pasada me recordaba Fabián Márquez [exasesor de CEOE], es: 'No nos escuchan, quizá es hora de tocar los tambores'”.

Reducción de la jornada laboral

Tan rotundo choque entre la patronal Cepyme y el Gobierno se produce en pleno enfrentamiento entre las organizaciones englobadas en la patronal CEOE y el Ejecutivo por la iniciativa de la vicepresidenta Yolanda Díaz para implantar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas a partir de enero de 2025, sin acuerdo con la parte empresarial. Díaz ha anunciado que el próximo lunes hará una última propuesta a la CEOE para sacarla del 'no' a la reducción de jornada o romper definitivamente la negociación.

Este mismo miércoles, la patronal Conpymes se ha ofrecido para negociar la reducción de la jornada laboral ante la negativa de la CEOE que, en la reunión del último lunes con los agentes sociales evitó llevar la propuesta escrita que le había reclamado el Ministerio de Trabajo. Esta organización presidida por José María Torres, que dice agrupar a más de 2 millones de pymes y autónomos, tiene la intención de solicitar formalmente al Ministerio de Trabajo poder participar en la negociación de la reducción de la jornada laboral.