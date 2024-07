El economista Niño Becerra enciende las alarmas por los "problemas de base" de la economía española

Santiago Niño Becerra es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona desde 1994.

Ahora el profesor ha hablado sobre la vivienda en X (antes Twitter). Ha publicado una serie de tuits sobre un artículo de Business Insider.

"¿Se volverá al 'España está jugando en la Champions League de las economías mundiales?", se pregunta Niño Becerra en redes sociales. Y es el artículo anteriormente mencionado dice que "España será el motor de crecimiento entre las grandes economías euros en el corto plazo y a futuro". Pero parece que Becerra no está tan de acuerdo.

Para empezar cree que España no puede liderar por diversas razones, la primera es que "La productividad de ESP es muy baja y no remonta, el poder adquisitivo de los salarios no remonta, el número de familias que tienen problemas para llegar a fin de mes no desciende".

1/3. "España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas en el corto plazo y a futuro". ¿Se volverá al ”España está jugando en la Champions League de las economías mundiales”. Pienso que esto no va a ser así: la productividad de ESP es muy baja y no — Santiago Niño (@sninobecerra) July 22, 2024

Además, el experto cree que España tiene "problemas de base como el desempleo juvenil y la falta de vivienda", que hace que su economía sea "de volumen" y no de "calidad".