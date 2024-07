Maurici Lucena, sobre las implicaciones del acuerdo entre ERC y PSC sobre El Prat: “Aena defenderá sus intereses”

El consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado este miércoles que Aena "defenderá sus intereses" a raíz del acuerdo de investidura entre ERC y PSC que recoge la vocación de contar con un nuevo modelo de gestión del Aeropuerto de El Prat en el que la Generalitat pueda participar de la toma de decisiones. "Analizaremos en detalle (el texto del acuerdo) con todos nuestros recursos y también contrataremos a los mejores expertos legales porque es nuestro trabajo. Es todo lo que puedo decir por ahora", ha respondido el líder del gestor aeroportuario ante las reiteradas preguntas de los analistas durante la presentación de resultados semestrales de la compañía.

Lucena está muy vinculado al PSC, partido en el que fue elegido número dos de la lista por Barcelona en las elecciones al Parlamento de Catalunya de 2012 y diputado y portavoz desde 2012 hasta 2015. Pero durante su intervención ha querido tomar distancia de sus complicidades políticas para dejar claro que en los últimos seis años al frente de Aena ha demostrado que su único motor es el interés de la empresa y de sus accionistas. "La defensa de los intereses de la compañía será el único principio que guiará nuestras acciones futuras", ha insistido.

Pese a la decena de preguntas sobre la cuestión, Lucena no ha podido explicar a los analistas qué implicaciones tenía el texto para la empresa, pero sí les ha pedido "no especular con conceptos o palabras que no se incluyen" en él, después de que alguno de ellos le interrogara sobre si la alianza entre ERC y PSC supondría la separación del aeródromo barcelonés del resto de la red española. "El texto en ningún momento dice nada sobre propiedad o separación de aeropuertos. Eso está claro. Y por eso he dicho que en este momento lo que la compañía tiene que hacer es mirar con cuidado el potencial desarrollo de este acuerdo", ha insistido.

Sí ha concedido que la salida del actual gobierno de la Generalitat acerca un poco más el proyecto de ampliación del aeropuerto, dado que el equipo del presidente actual, Pere Aragonés, mostró su oposición frontal a dicha expansión, que tanto Aena como el Gobierno central consideran fundamental. "De momento, lo único que podemos decir como Aena es que consideramos, junto con el Gobierno español, que lo mejor es ampliar el aeropuerto de Barcelona. Esta es una propuesta de Aena y del Gobierno español, el Gobierno catalán saliente considera lo contrario, no quieren la expansión del aeropuerto, y por eso digo que haciendo un pronóstico matemático resulta un escenario un poco mejor para nosotros sobre la ampliación del aeropuerto. Pero no puedo decir más", ha agregado.

Indefinición

El dirigente ha asegurado que conoció el contenido del pacto el mismo martes, durante la reunión del Consejo de Administración de la compañía, de forma que el máximo órgano ejecutivo "reaccionó en tiempo real" a la noticia comunicando al mercado que realizarían "un seguimiento muy detallado de los potenciales efectos". "El acuerdo no tiene un desarrollo unívoco y por eso el trabajo de la compañía es monitorizar los próximos pasos. Y lo más importante, es que en los más de seis años como consejero delegado y presidente nunca hemos vacilado en defender los intereses de Aena y la protección de los accionistas", ha reiterado.

Por un lado, el acuerdo dice que se dará continuidad a la comisión técnica entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno central para definir un "nuevo modelo de gestión catalán aeroportuario" con el objetivo de "transformar el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para que gane capacidad con nuevas conexiones internacionales de largo radio, así como determinar las características del futuro sistema aeroportuario catalán" que incorpore los roles de los otros cuatro aeropuertos (Girona, Reus, Sabadell y Lleida-Alguaire).

Por otro, que se buscará "el consenso necesario territorial e institucional para facilitar el desarrollo de un modelo aeroportuario en el que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto de Barcelona-El Prat (nuevo plan director, garantizar la incorporación de las inversiones necesarias en el Dora III en especial la Terminal Satélite...) y que permita la conexión con alta velocidad ferroviaria de los aeropuertos de Girona y Reus para mejorar su competitividad", añade.

Y concluye que se promoverán las "modificaciones en el marco legal actual para hacer efectiva la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña (CRAC) en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria (CCA)", así como la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que "vehiculará los intereses de Cataluña, responsabilizándose y apoyando el nuevo papel de la Generalitat en el nuevo modelo de gobernanza, y centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria.