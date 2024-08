Gonzalo Bernardos lanza un contundente mensaje sobre los impuestos que paga Amancio Ortega

Gonzalo Bernardos no descansa ni en verano. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona está siempre muy activo en redes sociales hablando sobre todos los temas de actualidad. En los últimos días, el colaborador de La Sexta se ha mostrado en contra de la financiación singular que podrá tener Cataluña en los próximos tiempos tras el acuerdo del PSC con ERC para investir a Salvador Illa, antiguo ministro de Sanidad, como presidente.

Gonzalo Bernardos es uno de los firmes defensores del sistema de impuestos actual en España y suele cargar con dureza contra aquellos que quieren modificarlo. Las declaraciones del economista recorren todo el país con mucha velocidad. Entre los temas que más recorrido han tenido en el último año están la reducción del IVA, la victoria de Javier Milei en Argentina y el precio del aceite de oliva, que incluso se atrevió a dar una fecha en la que bajaría por completo.

El tema catalán le toca mucho más de cerca a Bernardos ya que su tierra natal es Barcelona donde también ejerce su profesión. La financiación singular de Cataluña ha puesto en jaque a toda España y el economista no está de acuerdo con la propuesta socialista a los independentistas. "En el Congreso de los diputados, los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, etc, votarán próximamente más dinero para Cataluña y menos para su autonomía. ¿Cómo defenderán su voto? Con silencio y sumisión", escribía en su perfil de Twitter afirmando que el resto de socialistas de España no están de acuerdo con el acuerdo catalán tal como ya han mostrado públicamente algunos líderes regionales.

La publicación de Bernardos dio también la oportunidad a sus detractores de criticarle. Durante una acalorado intercambio de tuits, el economista mandó un duro mensaje a un usuario que comparaba la situación actual de País Vasco y Navarra con la de Cataluña. "Tenemos aquí un fan de Pedro Sánchez a la que le parece muy bien que Amancio Ortega, Ana Patricia Botín o cualquier otro multimillonario se quede todo lo que gana. Se acaba de cargar los impuestos y la redistribución de rentas. !Espectacular!", concluye.