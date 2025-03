Móviles sin tantas 'apps' ni (casi) intervención humana: los agentes de inteligencia artificial protagonizan el MWC

Cuando miremos atrás, 2022 será recordado como el año en que la irrupción de ChatGPT sacudió la industria tecnológica y convirtió la inteligencia artificial generativa en el tema de moda dentro y fuera del sector. Sin embargo, la mayor era expansión de esta tecnología podría arrancar en 2025 gracias a las nuevas prestaciones que ofrece la llamada IA agéntica, una tendencia consolidada en el Mobile World Congress, la influyente feria que se celebra estos días en Barcelona.

Los agentes de IA son programas que no solo interactúan con los usuarios, como hacen los chatbots, sino que además son capaces de 'comprender' sus órdenes y automatizar la ejecución de todo tipo de tareas sin (casi) intervención humana. Por ejemplo, si quieres viajar a Barcelona, este mayordomo virtual no solo podrá elaborar una lista de recomendaciones sobre qué sitios visitar, sino que también podrá buscar y comprar los billetes más baratos por ti o reservar las actividades turísticas que te interesen. Sin que tengas que mover ni un dedo.

"Nuestro grado de interacción con el móvil será mucho menor que ahora, ya que con mínimas instrucciones podrá hacer tareas por ti en base a tus preferencias sin que tengas que preocuparte", explica Joan Mas, director científico del área digital en Eurecat y director del Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Agentes de IA en el móvil

Este año, el MWC empieza a afianzar la integración de los agentes de IA en cada vez más teléfonos móviles. Es el caso del Samsung Galaxy S25, buque insignia del gigante surcoreano, el segundo mayor fabricante de smartphones del planeta. Este dispositivo ya es capaz de procesar las órdenes de voz de los usuarios y realizar acciones entre distintas aplicaciones, por ejemplo buscando un bar en Google Maps y enviándolo automáticamente al contacto con el que deseas quedar.

En la primera jornada del congreso, Deutsche Telekom, la empresa alemana matriz de T-Mobile, anunció que está construyendo un nuevo móvil que funcionará con 'Magenta AI', un agente que permitirá a los usuarios acceder a herramientas de IA de compañías como Perplexity AI, Google o ElevenLabs. EL PERIÓDICO ha asistido a una demostración en la que Alexander Ahnebrink, jefe de Diseño de Hardware y Experiencia con Dispositivos en Deutsche Telekom, ha ilustado cómo el agente es capaz de detallar la receta de un plato a través de una fotografía o de reconocer lo que 've' a través de la cámara —unos zapatos, en el caso que nos ocupa— y buscar en Internet dónde comprarlos. El dispositivo se presentará a finales de año.

La marca china Honor, propiedad de Huawei, también ha anunciado durante el MWC que prevé desplegar agentes de IA en sus móviles a lo largo de 2025.

¿Adiós a las 'apps'?

Si los móviles del futuro pasan a estar controlados por comandos de voz de los usuarios, ¿seguirán existiendo las aplicaciones que hasta ahora han poblado nuestras pantallas? "Lo más probable es que sigan existiendo, pero dejaremos de interactuar con ellas a medida que sea la IA quién se encargue de ejecutar tareas por nosotros", explica Francisco Jeronimo, vicepresidente de Data and Analytics en la firma de análisis tecnológica IDC. "No todas las 'apps' sucumbirán a esa hiperautomatización", añade Mas.

Una revolución para las empresas

Aunque la mayoría de novedades desplegadas en el MWC van de la mano de los móviles y de la electrónica de consumo, el principal uso de los agentes de IA —y quizás el más transformador— se da en el ámbito empresarial, donde la automatización promete acelerar la productividad y la eficiencia.

Ninguna compañía ha entendido mejor ese potencial estratégico que Microsoft. Estos días, el stand del gigante informático estadounidense ha recibido a miles de profesionales de todo tipo de sectores interesados en integrar Copilot Studio, la plataforma que permite a las empresas elegir entre 1.800 modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) —entre ellos el de OpenAI o el de Mistral AI— crear agentes de IA personalizados que se adapten a sus necesidades. "Vamos hacia un mundo en el que humanos y agentes de IA colaborarán como pares", ha explicado Rick Lievano, jefe de tecnología de Microsoft.

Eso les abrirá la puerta a automatizar procesos simples y complejos, desde resumir documentos corporativos hasta reservar días de vacaciones, adaptar textos legales a distintas legislaciones, actualizar los inventarios en base a las fluctuaciones de la demanda en tiempo real o acelerar las ventas. Con esta herramienta, que ya usan más de 100.000 compañías en todo el mundo, Microsoft ha construido el mayor ecosistema de agentes de IA empresariales. Según un reciente informe de IDC, esa cifra solo irá a más.