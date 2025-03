¿Es legal alquilar gratis tu piso a tu hijo? Preguntas y respuestas sobre cómo ayudarles

El precio de la vivienda sigue subiendo en nuestro país y los jóvenes cada vez lo tienen más difícil a la hora de acceder a la compra de una vivienda. Según hemos leído en Fotocasa, los datos del Eurostat indican que la media para emanciparse en nuestro país es de 29,8 años mientras que la media europea se sitúa en 26,4 años.

Con el objetivo de ayudar a sus hijos muchos padres les ayudan con la entrada para adquirir una vivienda, ya que normalmente es lo que más les puede dificultar a la hora de comprar una casa. Pero otros, los que tienen la suerte de poseer una vivienda, optan por cedérsela de forma gratuita. Sin embargo, esta práctica tiene implicaciones legales y fiscales que deben considerarse para evitar problemas con Hacienda.

Cómo alquilarle la casa gratis a tu hijo

Los padres que quieran alquilar la vivienda a su hijo sin contrato, denominado, precario, tienen que saber que se trata de una figura legal que permite a una persona utilizar una vivienda sin pagar renta y sin un contrato formal. Es una opción habitual cuando los padres dejan a su hijo vivir en el piso sin exigir pago alguno. Sin embargo, en caso de disputa, los tribunales pueden interpretar que hay una cesión gratuita y que el propietario tiene derecho a recuperar la vivienda en cualquier momento.

Si se opta por rubricar un contrato, se trata de la figura del comodato. El comodato es un contrato mediante el cual los padres ceden el uso del inmueble de manera gratuita, pero con ciertas condiciones establecidas. A diferencia del precario, el comodato se formaliza por escrito y puede incluir un plazo de duración y en él debe quedar muy claro la gratuidad de la cesión. Esta opción otorga mayor seguridad jurídica tanto a los padres como al hijo y estos deben saber que podrán reclamar la casa en caso de necesidad urgente.

¿Cómo hacer un contrato para alquilar un piso a un hijo?

Si se opta por el alquiler con contrato, que según Fotocasa es lo más recomendable. Es fundamental que el documento cumpla con los requisitos legales y que sea muy similar al de un contrato de alquiler habitual. En este sentido se recomienda que en este documento se debe dejar constancia de que se trata de una cesión gratuita y se establecerá quién se hace cargo de los gastos de suministros, reparaciones, mantenimiento del inmueble, la cuota de la comunidad, etc. El contrato debe firmarse por ambas partes y registrarse, si se considera necesario, para mayor seguridad.

¿Cómo se tributa al alquilar un piso a un hijo?

Según Fotocasa es importante “dejar constancia de que no se trata de un contrato de alquiler al uso y, en consecuencia, no hay ganancia para los propietarios”. Igualmente, los padres como propietarios deberán pagar el impuesto del valor catastral que establece la ley del IRPF para los inmuebles urbanos que no generan rendimientos de capital.

Si no se puede demostrar la cesión gratuita será necesario incluirlo en el IRPF como rendimiento del capital inmobiliario por el valor normal del mercado. O lo que es lo mismo, similar a un contrato de arrendamiento al uso.