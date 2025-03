No vendas tu herencia sin hacer esto: el paso clave que no puedes olvidar

Heredar una propiedad puede ser un proceso complicado, especialmente si no se siguen correctamente todos los pasos legales. Muchas personas creen que, una vez aceptada la herencia y pagados los impuestos, la propiedad ya está completamente a su nombre y pueden venderla sin problemas. Sin embargo, hay un paso fundamental que, si se omite, puede bloquear completamente la venta y generar serios inconvenientes.

Este error es más común de lo que parece: no inscribir la herencia en el Registro de la Propiedad. Aunque parezca un simple trámite burocrático, no hacerlo puede impedir que un comprador potencial adquiera la vivienda, ya que ninguna persona querrá comprar un inmueble que no puede registrar a su nombre.

¿Por qué es un problema no inscribir la herencia en el Registro de la Propiedad?

Aunque legalmente la vivienda ya pertenece a los herederos una vez aceptada la herencia y pagados los impuestos, en la práctica, no inscribir la propiedad en el Registro puede causar muchas dificultades:

No puedes vender la propiedad fácilmente

Cualquier comprador querrá asegurarse de que el inmueble puede ser inscrito correctamente a su nombre tras la compra.

a su nombre tras la compra. Si la vivienda aún figura a nombre del difunto, el proceso de venta se detendrá hasta que la situación se regularice.

Dificultades para pedir una hipoteca sobre la propiedad

Si alguien quiere comprar la vivienda con financiación, el banco necesitará que esté inscrita correctamente para conceder el préstamo.

para conceder el préstamo. Si no está registrada a nombre del heredero, el banco rechazará la operación.

Complicaciones legales y posibles sanciones

Si pasan muchos años sin inscribir la propiedad, podría haber problemas legales o costos adicionales en el futuro.

Algunas administraciones pueden imponer recargos si el trámite se retrasa demasiado.

El paso imprescindible: llevar la documentación al Registro de la Propiedad

Para evitar estos problemas, una vez que se ha aceptado la herencia y se han pagado los impuestos, es obligatorio llevar la documentación al Registro de la Propiedad correspondiente. Este trámite es lo que realmente formaliza el cambio de titularidad en los registros oficiales y garantiza que la propiedad ya pertenece legalmente al heredero a efectos registrales.

Los documentos que generalmente se necesitan para inscribir la herencia son:

Escritura de aceptación de herencia firmada ante notario.

Justificante de pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones .

. Justificante de pago de la Plusvalía Municipal (si aplica).

(si aplica). Certificado de defunción del anterior propietario.

Certificado de últimas voluntades y copia del testamento (si existe).

El trámite puede gestionarse directamente en el Registro de la Propiedad o a través de un gestor o abogado especializado en herencias.

¿Cuánto tiempo tienes para inscribir la herencia?

No hay un plazo legal específico para inscribir la herencia en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, cuanto antes se haga, mejor, ya que puede evitar problemas a la hora de vender, pedir un préstamo o realizar cualquier gestión sobre la vivienda.

En algunos casos, si pasan demasiados años sin inscribir la propiedad, pueden surgir problemas adicionales, como la aparición de cargas ocultas o derechos de terceros sobre el inmueble.

¿Qué pasa si ya has heredado y no hiciste este trámite?

Si ya has heredado una propiedad pero nunca la inscribiste en el Registro, todavía puedes hacerlo. Es un proceso que no tiene caducidad, pero si en algún momento necesitas vender la casa o realizar cualquier gestión, tendrás que regularizar la situación antes de poder continuar con la operación.

Para ello, solo debes recopilar los documentos mencionados anteriormente y presentarlos en el Registro de la Propiedad. En algunos casos, si ha pasado mucho tiempo desde la herencia, puede ser recomendable acudir a un abogado especializado en herencias para facilitar el proceso.