Cómo pedir el certificado negativo de Hacienda por internet: qué es y para qué sirve

La campaña de la renta comienza dentro de muy poco. A partir del 2 de abril y hasta el 30 de junio de este año se puede presentar por internet la declaración de la renta de 2024. Desde el 6 de mayo la Agencia Tributaria podrá hacer este trámite por teléfono mientras que a partir del 2 de junio se podrá hacer presencialmente.

Si quieres solicitar hacer la declaración de la renta por teléfono se podrá solicitar del 29 de abril al 27 de junio mientras que para la presencial, el plazo de solicitud será del 29 de mayo al 27 de junio. Tanto para las citas por teléfono como para las presenciales es necesario solicitar una cita previa por internet o llamando a los siguientes teléfonos:

Teléfono automático : 91 535 73 26 / 901 12 12 24

: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

Certificado negativo de Hacienda

También puede existir el caso de que no sea necesario realizar la declaración de la renta y sea necesario pedir un documento que lo acredite. En este caso estamos hablando del certificado negativo de Hacienda.

El certificado negativo de la renta es un documento oficial emitido por la Agencia Tributaria (AEAT) que acredita que una persona no ha presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y no está obligado a presentarlo. Según la web de Hacienda, en este documento se “incluyen las imputaciones que le constan a la Agencia Tributaria, salvo en los supuestos en los que no conste información relativa a rentas o rendimientos imputables por el IRPF haciendo constar dicha circunstancia”.

¿Para qué sirve el certificado negativo de Hacienda?

Este certificado se utiliza principalmente en trámites administrativos en los que haya que demostrar unos determinados ingresos como la solicitud de becas y ayudas sociales o familiares. La clave del certificado negativo de Hacienda es que demuestra la ausencia de obligación fiscal en un año concreto, algo que muchas entidades requieren antes de aprobar ciertas solicitudes.

Cómo solicitar el certificado negativo de Hacienda por internet

Para solicitar un certificado tributario de IRPF, en este caso el negativo, puedes hacerlo por los siguientes métodos: