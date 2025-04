José Elías desvela cuánto gana por cada supermercado y le llueven las críticas: "Nadie monta 300 tiendas si los números no salen"

El empresario José Elías, dueño de la cadena de congelados La Sirena y conocido por sus apariciones en medios económicos, ha sorprendido en sus redes sociales al revelar cuánto gana por cada supermercado y el riesgo que asume con la apertura de cada negocio.

En una publicación en Linkedin, Elías ha explicado que montar un supermercado le cuesta 300.000 euros y que solo obtiene 30.000 euros de beneficio al año por cada uno. "La gente ve las matemáticas sencillas: 30.000€ x 300 supermercados = 9 millones de euros, pero nadie ve la realidad que hay detrás", ha afirmado.

Según detalla el multimillonario, de cada diez supermercados que abre uno acaba cerrando por no acertar con la ubicación. Además, contrata al menos a cuatro personas por tienda, y debe asumir que el 7% de los empleados siempre estará de baja (y seguir pagando sus sueldos). "¿Tú lo harías? Si tuvieras 300.000€ ahorrados, ¿los invertirías en un negocio con estos números?", pregunta a sus seguidores. La mayoría, según él, responde que no.

Elías defiende que lo que parece una gran ganancia no lo es tanto cuando tienes en cuenta también los problemas y responsabilidades que conlleva. "La realidad es que son 300 inversiones de 300.000€, 1.200 empleados y 300 problemas diferentes cada día. Así que, lo de que cobro demasiado, puede ser. Pero la responsabilidad que cargo todos los días, eso no me lo remarca nadie", concluye.

Criticas por su victimismo

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. Entre ellas están las que destacan su esfuerzo: "Muchos solo ven el beneficio, pero ignoran el riesgo, la presión y el esfuerzo que hay detrás de cada decisión", comenta un usuario.

Otros, sin embargo, cuestionan sus cálculos: "Si el 80% de esa nueva operacion esta financiada por un banco, reduces el riesgo y pagas menos impuestos. Si la inversión real fueron 60.000 euros y en dos años recuperas la inversión, el panorama cambia", le recuerda otro.

También hay quienes ponen el foco en los trabajadores: "Sin esas 1.200 personas, la rentabilidad sería cero. Ellos no ponen el dinero, pero aportan su tiempo a cambio de un sueldo que muchas veces no da para vivir dignamente".

Finalmente, los hay que directamente acusan a Elías de victimismo. Es el caso de un usuario que reconoce que "gestionar 300 supermercados no es fácil, pero tampoco es caridad. Nadie monta 300 tiendas si los números no salen. Si perdieras dinero, no abrirías más tiendas, las cerrarías. Así que menos victimismo y más honestidad: no es un sacrificio, es un negocio", sentencia el seguidor.