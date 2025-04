Los hoteleros piden simplificar el registro español de viajeros cuando la UE aplique este año su modelo unificado

El registro de viajeros que desde el pasado diciembre están obligados a llevar alojamientos turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos no solo es "farragoso" para los responsables de mantenerlo al día, sino que, además, podría quedar superado en breve cuando entre en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) de la Unión Europea, un control para viajeros provenientes de países terceros que deberán cumplimentar quienes no necesiten visado para entrar en la UE. "En lugar de cargar a las empresas con un registro como el que tenemos ahora, para el que a veces carecemos incluso de información, ¿no sería más sencillo que cada viajero se sacase un permiso 'online' como va a hacer ahora el Reino Unido o como está previsto que se haga este mismo año en los países de la UE?", sugiere Catiana Tur, gerente de Acave, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas.

El SES, que en una segunda fase (previsiblemente en 2027) incluirá también una autorización 'online' bautizada como ETIAS, empezará a desplegarse a finales de este año, según las previsiones de Bruselas, y su finalidad será "mejorar la seguridad intracomunitaria", argumenta la UE. El registro que los hoteleros españoles han de cumplimentar, a instancias del Ministerio del Interior, se realiza en cuanto se activa la reserva o la formalización del contrato. Las empresas dedicadas a servicios turísticos deben recabar datos personales del cliente, como el teléfono o el domicilio, así como información relacionada con la forma de pago o el número de la tarjeta de crédito.

Toda esa información, además del documento de identidad, debe volcarse a una aplicación desarrollada por Interior en un plazo inferior a 24 horas para que el ministerio pueda disponer de esa información de forma inmediata. El objetivo es el mismo que el que persigue la UE con el ETIAS, pero la diferencia es que mientras aquí quienes se encargan de recabar los datos son los alojamientos turísticos, en el sistema europeo es cada viajero el que debe rellenar el formulario 'online'.

Como la ETA o la ESTA

"El mecanismo que tenemos ahora es un maremágnum que las empresas aplican como pueden o como saben, y sobre el que no existe un control de si se hace bien o de si no se hace", prosigue Tur, que insiste en que, en cambio, el modelo ya existente para quienes viajan a Estados Unidos (el ESTA) o para quienes van a visitar a partir de este miércoles el Reino Unido (el ETA), "es mucho más ágil y no acarrea tantos problemas operativos e informáticos".

A partir de este miércoles, todos aquellos que vayan al Reino Unido deben obtener la Autorización de Viaje Electrónica (ETA, en sus siglas en inglés), un documento que es obligatorio para todos los ciudadanos europeos, a excepción de los irlandeses. Para tramitarlo es necesario rellenar un formulario a través de internet o de la aplicación móvil que el Gobierno británico ha creado para tal efecto y pagar una tasa de 10 libras esterlinas (unos 12 euros). El documento permite visitar el país por un período máximo de seis meses seguidos y tiene una validez de dos años, siempre y cuando el pasaporte no caduque antes.

El documento europeo ETIAS, dirigido a los viajeros de 60 países no pertenecientes a la UE, costará, por su parte, siete euros por persona, salvo para los menores de 18 años y los mayores de 70. En la solicitud en línea, se tendrán que facilitar datos personales, responder a preguntas de seguridad y será válida durante tres años o hasta que caduque el pasaporte.