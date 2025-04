Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre lo que los bancos deben mejorar: "Los ciudadanos estarán más satisfechos"

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta. Ahora, el economista no ha dudado remarcar la necesidad de adaptarse a las necesidades de la población y la importancia de que las administraciones públicas y las empresas sean conscientes de ello.

A través de su cuenta de X, Bernardos ha explicado que debería llevarse a cabo ese proceso, puesto que "los ciudadanos estarán más satisfechos. No obstante, no es lo más habitual, pues les sale más barato una atención estándar". Dicho esto, ha aseverado que hay que adquirir conocimientos para atender de forma especial a la gente mayor. "En primer lugar, por su menor capacidad tecnológica", ya que no están adaptados a esta forma de hacer trámites.

"En segundo, por su mayor necesidad de tener alguien presencialmente al otro lado. Entre los servicios que más necesitan están los financieros", ha dicho. Por eso, Gonzalo Bernardos se ha centrado en los bancos, y cree que "deberían formar a una parte de los empleados para atenderlos de manera adecuada, tener un número de teléfono específico para ellos y un horario de caja sin restricciones".

Muchas entidades están apostando por el entorno digital, restando peso a las sucursales y locales físicos. La gente que usa aparatos tecnológicos de forma recurrente se ha adaptado sin problemas, pero hay personas que tienen más dificultades.