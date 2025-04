Lorenzo Serratosa: "En diez años no habrá una sola empresa que no tenga 10 o 15 agentes de IA"

Una apuesta por la IA de 6 años Filósofo de formación, Lorenzo Serratosa (Valencia, 1969) empezó con el germen de Substrate AI en 2018, de la mano de José Iván García. Juntos se habían embarcado en una iniciativa de "inversiones, con mucho foco en tecnología", un camino que les llevó a Estados Unidos. Desde allí –tras descubrir cómo la tecnología de IA impulsada por un ingeniero, Bren Worth, "aplicada al mundo de las inversiones, funcionaba"– se lanzaron al proyecto de Substrate AI en Valencia en 2019. "Somos de aquí y nos gusta trabajar y vivir aquí", destaca el presidente de esta firma –de alrededor de 140 trabajadores–, cuyo apellido tiene ecos industriales valencianos. No en vano, es hijo de Alfredo Serratosa, primo de José y Emilio Serratosa, antiguos propietarios de Valenciana de Cementos Portland.

China y Estados Unidos se han erigido como los dos pilares tecnológicos en la inteligencia artificial. ¿En qué punto se encuentran Europa y España?

Es verdad que Estados Unidos y China han sido los que primero han llegado a la carrera de la inteligencia artificial, con grandes inversiones, y hoy tienen grandes empresas. Europa ha llegado un poco más tarde, pero está reaccionando y empiezan a surgir compañías que pueden competir en tecnología y capacidades, como es Mistral en Francia, por ejemplo. Si hablamos de España y hablamos de Europa, hay para mí una clave, y es la colaboración público-privada, que es básica para conseguir este objetivo. Europa ha dicho ya que va a mover muchos fondos para potenciar la IA. España, dentro de Europa, se encuentra en una posición muy ventajosa. Tenemos una oportunidad en Europa de liderar este sector y tenemos que aprovecharla.

Habla de colaboración. ¿En España es necesaria una mayor apuesta desde las instituciones o falta más iniciativa privada?

Creo que las dos. Tenemos mucho tejido empresarial, pero son empresas demasiado pequeñas. Tendríamos que poner el acento en intentar que sean más grandes y puedan competir mejor en el ámbito europeo, porque tenemos un ecosistema de startups muy potente en la Comunidad Valenciana. En Estados Unidos y en China las empresas son muy grandes, y eso es quizá una de las de las grandes desventajas. ¿Cómo conseguimos cambiar eso? No es fácil. Considero que tenemos que hacer más desde todos los lados. Europa lanzaba un proyecto de campeones de la IA precisamente con este objetivo. Porque si no somos grandes, no podemos competir a nivel mundial.

En esa competencia, la IA representa una revolución. ¿Cuánto queda aún por avanzar?

Muchísimo. Ya no solo es lo que va a hacer la inteligencia artificial, sino cómo lo va a hacer. Hoy en día necesitamos mucha computación, hardware e infraestructura para hacer lo que hacemos con inteligencia artificial. Pero eso se va a ir reduciendo. Y Deep Sick es un ejemplo de ello, de hacer que la IA generativa pueda aprender de sus propias cosas. Eso reduce un montón la necesidad de entrenamiento de los modelos y al final consigues hacer cosas igual de efectivas o más de las que tenemos hoy en día pero con menor consumo. El gran reto está ahí.

Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate AI, durante la entrevista con Levante-EMV. / Miguel Ángel Montesinos

Se ha referido a las oportunidades, pero la IA preocupa en asuntos como la seguridad, los sesgos y la desinformación. ¿Es posible regularla de verdad?

Sí. Nosotros, en Serenity AI Chat, nuestro asistente de inteligencia artificial, ya ofrecemos a las empresas una herramienta para limitar la inteligencia artificial y que solo tome decisiones en el marco de la normativa de la propia empresa. Uno de los grandes problemas para que la inteligencia artificial se desarrolle en las compañías es precisamente el cumplimiento normativo. Ya no es solo que la IA cumpla las normas, sino que las empresas tienen muchas normas que cumplir y lo que no podemos poner es un agente de inteligencia artificial a tomar decisiones sin tener en cuenta esas normas.

Sin embargo, hay actores menos éticos que no van a autorregularse y usarán la IA para sus fines.

Claro. Habrá gente que la use fraudulentamente. Y habrá gente, la mayoría, que la use adecuadamente. No veo el problema tanto en la tecnología como en el uso que hacemos los humanos de todo lo que se nos pone en nuestras manos. Ahí vamos a tener que trabajar mucho, en la seguridad. Pero es algo muy importante. Hoy en día un asistente de IA como ChatGPT o como el que nosotros acabamos de lanzar para empresas es solo el principio de la IA. Se pueden hacer muchísimas más cosas. Estamos en los albores del uso de la IA en las empresas. Agentes de inteligencia artificial harán muchas cosas que ahora hacen los softwares. O que hacen personas, y entonces serán asistentes de personas. No perderemos empleos, se crearán otros. Ahí tenemos un reto como seres humanos.

Mercado laboral y sectores

¿Qué empleos están más en riesgo con esa IA?

Yo pienso que, allá donde la creatividad del ser humano tenga algo que decir, eso va a permanecer siempre. Y donde tenemos que hacer trabajos monótonos, eso lo podemos sustituir. O sea, tenemos que tomar la decisión de si queremos sustituirlo o queremos que la inteligencia artificial sea una herramienta para ayudar a esas personas.

La regulación europea es ambiciosa. ¿Eso nos lastra o nos beneficia?

Para las empresas que hacemos IA, crecer en un ambiente donde ya tienes una regulación clara es positivo. Te obliga a ser más creativo, a utilizar esas regulaciones de una manera adecuada para tus sistemas. Y podemos ir a otros mercados como a Estados Unidos, donde vamos nosotros a vender también nuestra tecnología precisamente porque la regulación nos ha obligado a hacerlo. Crecer en un ambiente regulado es bueno porque ya te permite situarte y crear tus productos con una estructura que al final todas las empresas van a querer. No es nada que vaya a perjudicar.

Su firma, Substrate AI, tiene compañías especializadas en sectores como la salud, la educación o la energía. ¿En qué nicho queda aún mercado para capitalizar?

Substrate AI es una compañía en la que creamos nuestra propia tecnología y la aplicamos en diferentes sectores, invertimos en startups y las aceleramos. Eso es transversal a todos los sectores. Dentro de 10 años, no habrá una sola empresa en el mundo que no tenga 10 o 15 agentes de IA trabajando en diferentes cosas de la empresa. Nosotros primero construimos nuestra tecnología y luego la aplicamos a aquellos sectores donde vemos que se puede generar valor. Y la salud es un sector donde actualmente ya hay mucha tendencia a aplicar la IA, porque las eficiencias que se pueden crear son enormes, con mejores diagnósticos, mejores tratamientos, más rapidez en generar nuevos medicamentos... Ahí la IA puede ayudar mucho.

Habla de potencialidades. Sin embargo, ¿estas no chocan en su aplicación con un tejido empresarial de pymes que en su mayoría no está muy digitalizado?

Ahí lo que se va a producir es lo que los grandes economistas llaman destrucción creativa. Muchas de esas empresas morirán y otras startups las sustituirán haciendo las cosas de una manera más eficiente, aplicando tecnología. Eso es un proceso que se produce en la economía constantemente y diariamente, y muchas veces sin darnos cuenta.

Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate AI, antes de la entrevista con Levante-EMV. / Miguel Ángel Montesinos

En industrias avanzadas como la suya suele haber falta de personal. ¿Hay hoy en España suficientes especialistas para lo que reclama el mercado?

Talento hay y se está formando. Nosotros, frente a eso, hemos hecho dos cosas que nos parecen claves. Una es lanzar una escuela online que forma en inteligencia artificial y que ayuda a todas esas personas que trabajan arreglando ordenadores o poniendo el software a que sepan también de inteligencia artificial. Y dos, nuestro software es low code y no code, donde tú, sin muchos conocimientos de inteligencia artificial, solo con el lenguaje natural, puedes crear tus agentes y puedes poner a funcionar la inteligencia artificial. Esto es importante porque lo que no podemos es pensar que todas las pymes de España van a tener dos o tres especialistas en IA. Eso es imposible. Juntando estas dos cosas puedes potenciar muchísimo el uso de la IA.

Expansión internacional

Antes ha hablado de mercados como Estados Unidos. ¿A cuáles ha conseguido ya expandirse?

Nosotros vendemos en España, en el Reino Unido, en la Unión Europea, en Latinoamérica y en Estados Unidos, donde hemos tenido muy buena acogida. Tenemos un partner allí con sede en Dallas que vende nuestra tecnología y que está empezando a trabajar con nosotros, y estamos desarrollando una red de partners muy grande a nivel mundial que utilizan nuestra tecnología para sus proyectos de inteligencia artificial. Es la fórmula que hemos encontrado para poder abrir esos mercados de una manera mucho más eficiente.

¿Qué importancia tiene en su facturación estos mercados exteriores?

2024 lo hemos cerrado con 24 millones de facturación y yo creo que la mitad vendrá del mercado internacional en general.

Futuro

Van a crear un centro de datos y aceleradora de startups en Talavera de la Reina. ¿Qué importancia va a tener ese proyecto en el futuro de la compañía?

Es un proyecto vital. Estamos hablando de asegurarte la infraestructura para el crecimiento de las startups. Hay que asegurar el acceso a la computación porque si no puede llegar un día en el que tenga que pagar ingentes cantidades de dinero para darle servicio a mis clientes o para poder acelerar una nueva startup. Para nosotros es crítico asegurar el acceso a la infraestructura para los próximos 10 o 15 años, y eso lo vamos a hacer a través de la construcción de este data center [centro de datos], que esperemos que sea no sea el último, porque eso nos dirá que seguimos creciendo.

Su firma ya cotiza en bolsa y prevé la salida de algunas de sus filiales. ¿Qué se busca con este movimiento?

Somos una empresa desarrolladora de tecnología. Entonces, cuando aceleramos una empresa, una startup, funcionamos como un fondo de venture capital. Esas compañías vienen, las aceleramos, creamos valor y luego tienen que irse y dejar su espacio a otras. Nosotros empezamos en 2020-2021 con esta estrategia. Y ahora es el momento de que estas firmas que aceleramos, en las que hemos creado valor, salgan de nuestro activo y dejen paso a otras. Nosotros entendemos los mercados, los conocemos y hemos visto que eso es una oportunidad interesante para hacer estas desinversiones que nos permitan volver a iniciar otro ciclo de inversión y también apostar por nuestro proyecto estrella, el data center de Talavera de la Reina.

Ha hablado de sectores y proyectos. ¿Qué otros horizontes de futuro le ven a la compañía?

Ahora vamos a hacer, por un lado, los exit [salidas del capital de una compañía participada], y por otro, el foco está en la construcción de la infraestructura para, a través de ella, nuevamente hacer otra ronda de inversión y otra ronda de aceleración de startups. Vamos a estudiar de una manera más profunda aquellas compañías que tenga que ver con el sector salud, donde consideramos que se pueden crear muchos beneficios sociales con el uso de la IA y donde creemos que hay mucha capacidad de mejora en los diagnósticos o en los tratamientos.