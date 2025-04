Areas trabaja para facturar 2.500 millones en dos años

Areas quiere acercarse a sus competidores tanto como sea posible y para conseguirlo el primer paso va a ser llegar a "los 2.500 millones de euros en facturación en un par de años", según adelanta su consejero delegado Óscar Vela. Los números conseguidos hasta ahora avanzan en esa dirección. El grupo líder en concesiones de restauración en infraestructuras de transporte de viajeros ha cerrado 2024 con un volumen de negocio de 2.216 millones y un ebitda de 221 millones de euros, un 10% más que el año anterior. Dos cifras que superan los anteriores récords de la compañía, que en ventas se consiguió en 2023 (2.095 millones) pero en ebitda hay que remontarse al año 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 197 millones.

La compañía se consolida de este modo como tercer operador mundial, por detrás del grupo suizo Avolta y el británico SSP, ambos cotizados. Vela, que lidera el grupo desde Barcelona, asegura que el momento que vive hoy la empresa se explica porque "en los últimos tres años se han ganado contratos por valor de 3.300 millones de euros de facturación", de los cuales 1.500 millones son compromisos en Europa y 1.800 millones, en Estados Unidos. Solo en los próximos meses hay previstas 60 nuevas aperturas.

Nacida en una pequeña área de servicio del Maresme en 1968, Areas está hoy presente en 11 países. De los 2.216 millones de ventas, el 31% proceden de España y Portugal; el 33%, de Francia; el 14%, de Estados Unidos; el 11%, de Italia; el 7% son de América Latina; y el 4%, de Alemania. Por actividades, el 48% del volumen de negocio se genera en los aeropuertos, el 28% en carreteras y el 24% restante en estaciones ferroviarias. "Un equilibrio entre mercados que queremos mantener porque es clave para nuestra resilencia y crecimiento, nos da mucha estabilidad y nos protege muchísimo ante cambios en los mercados", apunta Vela.

La compañía propone un modelo de negocio que busca combinar marcas internacionales con enseñas propias y firmas más locales "que le den autenticidad". En el aeropuerto de los Ángeles han abierto un local con el chef Ben Ford, hijo del actor Harrison Ford.

El plan estratégico del gigante de la restauración en ruta pasa por "afianzar la presencia en Europa, donde somos muy fuertes, y crecer en Estados Unidos, un mercado muy grande donde hay mucho camino por recorrer". Según apunta el consejero delegado mundial de Areas, ya se han presentado a concursos en Dallas, "un aeropuerto inmenso", Denver, y optan a una segunda fase en los aeropuertos de Miami, Orlando y Atlanta. "Estados Unidos es un mercado enorme, lleno de oportunidades, queremos ganar densidad para generar sinergias y ventajas competitivas", argumenta el CEO de la compañía. El modelo de negocio que se propone siempre busca combinar marcas internacionales, como Burger King o Paul's, con marcas propias y firmas más locales "que le dan autenticidad". Y un ejemplo de ello es el aeropuerto de los Ángeles, señala Vela, "donde tenemos de chef a Ben Ford, el hijo del actor Harrison Ford, que tiene un restaurante en la zona". "En concursos como el de Barajas hemos presentado hasta 60 marcas".

Proveedores locales

Respecto al nuevo orden mundial dibujado por las políticas arancelarias del presidente norteamericano Donald Trump, el consejero delegado de Areas indica que, excepto la expectación general que provoca, no contempla que afecte demasiado a la compañía. "Nuestros proveedores son en su gran mayoría locales, tenemos poquísimos proveedores que tengan un corte transversal. No creemos que nos perjudique. Otro tema es cómo va a evolucionar la economía y el tráfico aéreo, pero igualmente, en Estados Unidos, el tráfico doméstico es tan grande que tampoco esperamos grandes alteraciones. Además, en países donde el margen de crecimiento es enorme, siempre puedes encontrar oportunidades. Manejamos 12 aeropuertos ahora mismo allí y tenemos la posibilidad de ganar cuatro o cinco más".

Con todo, las perspectivas que maneja el grupo para este 2025 se sitúan "en porcentajes de crecimiento similares a los obtenidos este año". No se contempla ni se exploran nuevas zonas de negocio como Asia, donde ahora no está presente Areas, ni dar salida o entrada a otros socios. Areas pertenece al fondo francés de capital riesgo PAI Partners, "que tiene una proximidad increíble con la organización y es un gran apoyo". "Tras el parón que supuso la pandemia, hemos elaborado un plan de negocios a cuatro años más -añade Vela-, y lo que estamos haciendo es llevarlo a cabo. Vamos por el buen camino. No tenemos en mente nada que no sea generar valor, seguir creciendo y aprovechar este momento".

Establecimiento Deli&Cia, marca propia del grupo Areas / EP

La digitalización de la oferta en el punto de venta va a ser, en su opinión, una de las grandes tendencias que tendrán que seguir trabajando. "Siempre hemos sido pioneros en incorporar tecnología a nuestro servicio y vamos a seguir siéndolo", subraya. El grupo Areas ha sido el primero en inaugurar un establecimiento gestionado por un robot. Lo han llamado SELF y funciona gracias a la inteligencia artificial y a un brazo robótico que se encarga de coger y servir los productos que pida el cliente. "Somos un negocio de personas, clarísimamente, pero intentamos combinar las dos cosas. En ningún caso se sustituye nada", indica Vela.

El máximo responsable global del grupo de restauración en infraestructuras de transporte explica que, desde su fundación, la compañía "siempre se ha movido por dos objetivos: el crecimiento global y la diversificación en diferentes mercados y geografías y va a seguir siendo así". Areas cuenta con 1.900 tiendas y 20.000 trabajadores en todo el mundo, que dan servicio a más de 350 millones de clientes al año.