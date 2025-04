Estos son los gastos más difíciles de deducir para los autónomos en la Renta

Gestionar de manera eficiente los ingresos es uno de los desafíos principales que enfrentan los autónomos, los que en España son aproximadamente 3,3 millones de personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, durante la campaña de la Declaración de la Renta, llega el momento obligado para que, quienes no lo hicieron durante el año anterior, pongan en orden su situación financiera y determinen los ingresos y los gastos fiscalmente deducibles que tuvieron en 2024.

De forma independiente a sus ingresos, todos los autónomos deberán realizar la presentación de la declaración si en el año anterior estuvieron dados de alta, y ahí es cuando surgen las dudas en torno a qué gastos son posibles deducir sin riesgo de inspección.

Deducciones para autónomos en la Renta

Para aplicar deducciones estas deben estar ligadas a la actividad laboral que se realiza y debe existir una factura que lo respalde, por ejemplo, los gastos en el vehículo o las invitaciones a clientes, aunque no están exentos de riesgos. Mientras que no podrán deducirse aquellos que implican disfrute como cenas o viajes que no sean de trabajo, la adquisición de artículos de uso personal o los relacionados con la recreación y el ocio.

Los gastos vinculados a viajes, hostelería o restauración son difíciles de justificar y para hacerlo es preciso demostrar su pertinencia para la actividad económica o si tienen una finalidad promocional para el negocio.

Deducciones asociadas a los vehículos

De igual forma, deducir la totalidad del IVA en la compra de un vehículo sólo será aplicable cuando el autónomo se desempeñe en actividades ligadas al transporte. Tal es el caso de la adquisición de vehículos para el transporte de mercancías, viajeros, enseñanza (autoescuela), acciones promocionales o seguridad y vigilancia.

Otras deducciones aplicables, aunque con muchas pegas

La ropa de trabajo o el teléfono móvil también clasifican para deducciones, aunque es muy poco probable que Hacienda lo acepte debido a que también tiene un uso personal. En el caso del vestuario es mejor adquirirlo en comercios especializados.

Un elemento a tener en cuenta es la que las facturas no tengan errores para evitar imprevistos innecesarios, además es recomendable solo presentar las deducciones para aquellos gastos debidamente justificados.