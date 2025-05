El Gobierno niega a las grandes eléctricas participar directamente en la investigación del apagón

El Gobierno no tiene intención de atender la petición de las grandes eléctricas de participar directamente en la comisión de investigación sobre las causas del apagón que paralizó España la pasada semana. La patronal Aelec (que agrupa a las grandes distribuidoras Iberdrola, Endesa y EDP) había reclamado ser parte del comité de análisis creado por Moncloa, pero se ha encontrado con la negativa del Ejecutivo.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha mantenido una conversación telefónica con la presidenta de Aelec, Marina Serrano, y le ha trasladado que en la comisión de investigación no incluye entre sus miembros a ningún operador eléctrica y así va a seguir siendo, según confirman fuentes gubernamentales. Tampoco participa directamente Red Eléctrica de España, el operador del sistema eléctrico, a pesar de que así lo había asegurando la asociación de las eléctricas.

“Es competencia del comité recabar información de todos los operadores”, sentencian desde Transición Ecológica, pero los operadores privados energéticos no pueden participar directamente en las indagaciones en marcha para determinar las causas del colapso histórico del sistema eléctrico. Unos trabajos de investigación que pueden implicar “incluso actuaciones in situ, tal y como se hizo el pasado sábado, cuando el comité se celebró en la sede de Red Eléctrica”, pero lo que no implica que el gestor del sistema participe en la comisión. “No se puede descartar que esa misma práctica se lleve a cabo en el futuro con otros actores”, apuntan desde el Ejecutivo.

Choque Gobierno-eléctricas

El Gobierno advirtió apenas 24 horas después del histórico apagón que noqueó a España que exigiría “todas las responsabilidades pertinentes” a los “operadores privados” del sector eléctrico cuando se descubran las causas del colapso. Operadores privados en los que el Ejecutivo incluye a la propia Red Eléctrica de España, el gestor del sistema eléctrico y de la red de alta tensión de transporte (a pesar que el Estado es su mayor accionista con un 20%), y también a las compañías eléctricas que controlan las redes distribución y las plantas de generación de energía.

Desde entonces, la comisión de investigación creada por el Consejo de Seguridad Nacional y comandada por la vicepresidenta Sara Aagesen ha venido exigiendo millones de datos a Red Eléctrica y a las eléctricas que controlan los 35 centros de control de la red, y ahora ha ampliado las indagaciones reclamando información extra a las grandes productores con más de 1.000 megavatios (MW) de potencia conjunta en todo el país, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, EDP o Acciona Energía.

Las grandes compañías eléctricas se revuelven contra el señalamiento del Gobierno y exigen tener acceso también a datos sensibles sobre el apagón, en manos de Red Eléctrica, para poder realizar su propio análisis del incidente histórico. El esclarecimiento de las causas del apagón y de los eventuales responsables del problema conllevan la posible determinación de quién se tiene que hacer cargo de eventuales indemnizaciones multimillonarias por el colapso energético durante horas.

La asociación de Iberdrola y Endesa garantiza la “colaboración y transparencia” de sus socios, pero reclama que también se hagan efectivas “particularmente” para el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), dado que su “misión fundamental es garantizar que el suministro eléctrico no se vea interrumpido”. Para "garantizar la imparcialidad y eficacia" en la determinacion de las responsabilidades y para "evitar conflictos de interés", Aelec reclamaba participar en el comité de análisis.

“Las empresas de energía eléctrica no pueden realizar un diagnóstico completo de lo sucedido al no tener acceso a los datos del conjunto del sistema, que obran en poder de REE”. La asociación que integra a Iberdrola y Endesa pide pues que todas las compañías distribuidoras y las grandes generadoras puedan tener “acceso pleno y transparente” a toda la información sobre el incidente de que dispone REE, “de la misma manera que REE dispone de toda la información que, de manera diligente, le estamos remitiendo el resto de agentes del sistema”, indica la organización. “Tanto esa comisión como el diagnóstico deben contar con la máxima representación de los agentes a los que el operador del sistema envió consignas en tiempo real el día del cero suministro”.