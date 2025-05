Comienzan a llegar las temidas cartas de Hacienda: esto es lo que debes saber si recibes una estos días.

La Campaña de la Renta avanza a buen ritmo y millones de contribuyentes han presentado ya su declaración cumpliendo con su cita anual. No obstante, esto no siempre significa haber terminado con el proceso. En próximas fechas, y al igual que el año pasado, la Agencia Tributaria iniciará el envío de cartas (además de avisos en Renta Web y en la ‘app’ en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes por posibles errores u omisiones en la presentación para que puedan rectificarlos antes de una eventual comprobación.

En una primera fase se van a remitir cerca de 41.000 cartas, a las que seguirá un segundo envío pendiente de cuantificar según vayan presentando su declaración otros contribuyentes. En la mayor parte de los casos, las misivas se dirigen a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia Tributaria. El objetivo es evitar posibles errores y omisiones que puedan derivar en una regularización.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla voluntariamente mediante la correspondiente declaración complementaria para adaptarse a los datos que tiene la AEAT. El pasado año, más de 26.500 contribuyentes rectificaron su declaración tras recibir el aviso preventivo de Hacienda, evitando así comprobaciones, generación de intereses y posibles sanciones.

¿Qué hacer si recibes la carta?

Si te llega este aviso, lo primero es no entrar en pánico. Hacienda no te está multando ni abriendo una inspección, solo te está indicando que ha detectado un posible desajuste. A partir de ahí, tienes dos opciones. Si estás convencido de que tu declaración es correcta, no es necesario hacer nada. Por el contrario, si crees que pudiste cometer algún error —por ejemplo, al no incluir un ingreso o al deducir un gasto que no correspondía—, puedes presentar una declaración complementaria para enmendarlo.

Hasta el momento, más de 7,6 millones de personas ya han presentado su declaración. De todas ellas, más de 4,3 millones han recibido su devolución, lo que supone más de 3.000 millones de euros reintegrados por la Agencia Tributaria. Además, el servicio de ayuda telefónica ‘Le Llamamos’ ya está en marcha. Este plan permite que cualquier ciudadano reciba asistencia personalizada para hacer su declaración, solicitando una cita previa a través de la sede electrónica o la app. Solo el año pasado, este sistema facilitó la presentación de más de un millón de declaraciones.

Los datos que Hacienda aconseja revisar en la declaración

Hacienda recuersa que siempre resulta conveniente revisar el borrador de declaración. A través de ‘Renta Web’ la información es la más actualizada posible pero, en todo caso, la Agencia Tributaria puede no disponer de todos los datos con trascendencia en la declaración, datos que quizá el contribuyente deba incorporar al borrador de declaración.

Algunos de los casos típicos que aconseja revisar son:

Deducciones autonómicas.

Inmuebles y sus referencias catastrales.

Circunstancias personales y familiares (si cambiaron en 2024).

Arrendamientos de inmuebles.

Transmisiones.

Aportaciones a planes de pensiones.

Cuotas sindicales.

Percepciones por subvenciones y otras ayudas.

Deducciones familiares y por maternidad.

Deducción por inversión en vivienda habitual.

Si en los próximos días encuentras una carta de Hacienda en tu buzón, ahora ya sabes cómo actuar para evitar problemas con el fisco.