El "método del cangrejo": este es el truco de una experta para comprarte casa sin pagar de más

Comprar una casa puede resultar frustrante. La cantidad de demanda en cualquier ciudad española no se corresponde con la exigua oferta de inmuebles, ya sean de obra nueva o de segunda mano. Tampoco el precio de la vivienda de alquiler ofrece un refugio seguro. En los últimos 5 años ha escalado un 48%, según la plataform Fragua de la consultora Atlas Real Estate Analytics.

España tradicionalmente es un país comprador de vivienda y solo en contextos muy concretos se ha volcado al alquiler. Hoy, los precios prohibitivos de ser arrendatario y el Euríbor en mínimos en casi tres años ha lanzado a muchas personas a hacer un sobreesfuerzo para adquirir una primera vivienda o como valor refugio de inversión.

Pero, ¿cómo lanzarse sin comprometer nuestra salud financiera? Una experta responde

El 'método del cangrejo'

Lucía Bravo, fundadora de LB Arquitectura lo tiene claro. La clave es pensar los espacios en los que vivimos y llevar adelante una suerte de deconstrucción. "Yo seguiría el método cangrejo", explica en una charla en Youtube con el interiorista Abel de González. ¿En qué consiste? En pensar en nosotros mismos, en esencia.

"En el mercado hay poca oferta y mucha gente compra algo que no es lo que quería", contextualiza la experta, explicando que es frecuente comprar una vivienda nueva y reformarla a continuación. Esto no es lo más recomendable para nuestro bolsillo, concluye, ya que "pagas el precio de lo nuevo y encima tiene que rehacer espacios". El resultado final no es barato.

Para Bravo, se debe partir de una reflexión previa que consiste en saber a ciencia cierta qué necesitas. En esto consiste el método del cangrejo, en una analogía con la forma de caminar del crustáceo. "Empiezas por el final: ¿cómo quieres vivir?¿cuántos sois?¿qué presupuestos tienes? ¿qué espacios necesitas?

Tras fijar esos parámetros, viene la segunda parte, continúa la experta, que no es otra cosa que establecer los metros cuadrados mínimos y aquellos aspectos que son fundamentales y otros que podrían ser menos relevantes. "Solo entonces empiezas a buscar. Así evitar frustrarte con casas que no se ajustan; vas al grano", resume.

Y concluye: “Filtras por precio y metros útiles, y ya reduces el abanico realista. Lo demás, lo valoras después”.