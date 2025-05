Las máquinas de vending, el negocio al alza en toda España: "Cada máquina te da un beneficio mínimo de 600 euros"

A todo el mundo le gusta ganar dinero sin realizar un gran esfuerzo. Invertir en un negocio al alza para poder aumentar tu capital rápidamente es el sueño de muchos, pero acertar en tu decisión es lo más complicado. Las redes sociales se han llenado en los últimos tiempos de especialistas en finanzas que dan consejos, 'tips' para los entendidos, sobre los negocios que están al alza en un mercado económico tan inestable.

Adrián Martín ha compartido en su perfil de TikTok una de las inversiones más interesantes que se presentan en la actualidad y que todo el mundo ve e interactúa con ellas todos los días. Las máquinas de vending han invadido las ciudades en España en los últimos tiempos. Ya no solo se encuentran en las oficinas y edificios públicos sino que también hay máquinas de 24 horas en todos los barrios de la ciudad. Se tratan de máquinas con productos tan habituales como snacks, bebidas o cafés y hay otras más específicas como productos de farmacia, sexualidad o vappers para fumar.

Como se puede ver, las máquinas de vending se han modernizado y ya no es obligatorio pagar con dinero en efectivo sino que también se puede hacer por las diferentes aplicaciones que ponen las empresas a disposición del cliente. Mucha gente se pregunta cuánto pueden ganar las empresas de vending por cada máquina al mes. Para ello, Martín ha visitado a varios inversores en este tipo de negocio para que le cuenten la rentabilidad que tienen por cada máquina instalada.

"Te puede dar un beneficio mínimo de 500 a 600 euros al mes descontando los gastos de logística para mantener la máquina funcionando a la perfección. La inversión inicial parece fuerte, por eso la gente no se anima demasiado. Los operadores deben tener 15 ,20 máquinas pues son 6.000 euros. No es comprar una máquina solamente, multiplicas la inversión, pero también el beneficio", explica un trabajador de una empresa española dedicada al negocio del vending.

El mayor error

Uno de los encargados de la empresa RC Balear también comentó junto a Adrián Martín cuál es el mayor error a la hora de invertir en máquinas vending. "La gente cree que es poner una máquina y ganar mucho dinero. Realmente, conlleva mucho esfuerzo, sobre todo, comercial. Hay que conseguir al cliente, llamar a la puerta varias veces. La gente coloca también marcas blancas con un margen mucho mayor, pero luego los clientes no compran. Si la marca no es conocida, no te la van a comprar. El error más típico es que se cree que es tener la máquina y ya está", confirma.

Los productos con más éxito

Los consumidores también se preguntan cuáles son los productos que más éxito tienen en una máquina de vending. "En el tema alimentación funcionan muy bien el agua y el refresco tradicional tipo Coca Cola y después las chocolatinas. La gente compra primeras marcas porque la blanca no genera confianza", concluye un trabajador especializado en máquinas vending.