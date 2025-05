Gonzalo Bernardos, víctima de una estafa con criptomonedas: "No la van a encontrar en internet"

Gonzalo Bernardos, un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta, ha denunciado que su imagen está siendo utilizada para una estafa con criptomonedas.

El economista ha asegurado en el programa 'Más Vale Tarde', que hay una estafa en la que sale su nombre que impulsa a la gente a invertir sus ahorros en criptomonedas, en la que no han dudado en usar su imagen y nombre, usurpando su identidad para delinquir.

No es la primera vez que esto ocurre con un rostro conocido --de hecho, en esta misma estafa aparece también vinculada la imagen y el nombre de Amancio Ortega-- pero tampoco la primera estafa a la que se enfrenta este economista, en la que ve como se aprovechan hasta de su reputación.

Lo sorprendente es que usen la imagen de Gonzalo Bernardos, economista y figura destacada en la lucha contra la inversión en criptomonedas, de las que ha llegado a decir que "son una verdadera tomadura de pelo" y que estos activos digitales "se van a desplomar"

¿Cómo funciona esta estafa?

La estafa se anuncia amparándose en la veracidad que puede dar una persona experta, como es el caso del economista. Además, estos mensajes falsos y ganchos se cuelan en portales de noticias "serios", como si fueran una noticia más que podemos ver en la pantalla de nuestro móvil u ordenador.

Este tipo de publicidad tiende a usar titulares llamativos como "Escándalo en España, Gonzalo Bernardos dijo lo que la audiencia televisiva no debería haber escuchado", con la dosis justa de misterio, figura conocida y escándalo para que pinchemos en el enlace.

Al entrar en esta falsa noticia, aparece una supuesta entrevista en la que el economista habría desvelado las claves para conseguir mucho dinero. "Te diré una cosa. No hace falta trabajar para ser rico. Y si entiendes eso, serás bueno con el dinero", dice el falso Bernardos. "No se requieren ni habilidades ni conocimientos. Dame tu móvil, te registraré en Bit GPT y verás cuánto puedes ganar al final de la entrevista", asegura sobre el portal con el que se pretende estafar a la gente.

Muchas estafas con criptomonedas utilizan la imagen de expertos como Bernardos. / EL PERIÓDICO

Una falsa entrevista con Rocío Monasterio

Otro detalle de esta estafa es la identidad de la supuesta persona que entrevista al economista. Nada más y nada menos que la política y ex de VOX, Rocío Monasterio, quien supuestamente llega a decir: "Suena demasiado bien para ser verdad. Siempre te he visto como una persona honesta y sincera, pero en este caso no te creo".

"Demostraré a todo el mundo que cualquier persona pobre en España puede ganar miles de euros al día", sentenciaba el timo que suplanta la identidad de Bernardos. Para eso asegura que solo hace falta registrarse en la plataforma y hacer un depósito de 250 euros como mínimo.

Como ha recordado el propio Bernardos en su aparición televisiva, tal entrevista nunca se ha producido. "No la van a encontrar en Internet, porque es una estafa que busca que se acceda a un enlace que lleva a una página web de inversiones en criptomoneda". Una vez allí, se pide al usuario que rellene un formulario para conseguir sus datos personales de manera que se convierte en víctima.