Novedades con Bizum: permitirá enviar dinero a otros países de Europa

Bizum ya está totalmente integrado en España y en nuestra sociedad. Es verdad que gente con cierta edad no está muy familiarizada por la brecha digital o porque no lo consideran especialmente importante, pero en los jóvenes (y no tanto) está a la orden del día.

Ahora bien, desde que en 2016 se creó y hasta ahora, casi una década, solo se han podido hacer envíos y recepciones de dinero desde España, pero eso va a cambiar muy pronto.

Es verdad que teniendo el servicio activo, es decir, con un teléfono móvil y una cuenta bancaria que permitiera su uso, aunque estuvieras de viaje o temporalmente fuera del país seguías pudiendo usarlo, pero a móviles asociados a cuentas de España.

Pero desde ya mismo en algunos bancos y muy pronto en otros se podrán hacer a cuentas de Italia y Portugal, tal y como explica la OCU.

"Por el momento, ya es posible utilizar el servicio con cuentas en Andorra. Se prevé que en breve esté operativo también para Italia y Portugal. La fecha concreta dependerá de cada banco: ya se está ofreciendo en cuentas de Banco Santander, Abanca, Openbank, CaixaBank, BBVA o Banco Sabadell... el objetivo es que esté completamente operativo antes del verano: deberás esperar a que tu entidad te informe sobre la disponibilidad del servicio", dice la Organización de Consumidores y Usuarios.

El funcionamiento será exactamente igual que para España, por lo que no cambiará. Y aunque no ha trascendido que haya acuerdos con otros países, se espera que esta tendencia siga creciendo.