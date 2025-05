José Elías pone el gran lastre de los empresarios sobre la mesa: "El problema no eres tú, sino el sector"

En su última charla en el pódcast 'Un café incapto con José', el empresario José Elías se adentra en la reflexión de un tema recurrente entre empresarios: cómo la ambición se ve frenada por las limitaciones inherentes al sector en el que operan.

En este episodio, el fundador de Audax Renovables y dueño de La Sirena conversa con Xavi, un empresario de Elche con más de 20 años de experiencia en el mundo del fitness y el bienestar que dirige una empresa dedicada a la venta de equipos de gimnasio. El cambio de rumbo en su negocio, que pasó de la gestión de centros deportivos a la venta de material especializado, ha sido un éxito. Sin embargo, Xavi enfrenta una constante preocupación: "Sigo con hambre y quiero seguir escalando", pero no sabe cómo hacerlo.

Cada sector tiene su "techo de cristal"

Durante la charla, Elías comparte una reflexión que podría parecer incómoda para muchos empresarios. A pesar de los esfuerzos y la visión de crecimiento, a veces los negocios no avanzan más allá de un cierto punto, y no siempre es el empresario el culpable de este estancamiento. Según Elías, el problema radica en el sector en el que se opera, un concepto al que él se refiere como el "techo de cristal" de cada industria. "A lo mejor estás intentando buscar soluciones a una cosa que no las tiene", comienza explicando.

Esto implica que, aunque uno esté haciendo las cosas bien, hay momentos en que un negocio simplemente no puede crecer más dentro de su nicho. En palabras de Elías, muchos empresarios llegan a un punto en el que sienten que están haciendo lo que deben, pero simplemente están en un sector que ya no ofrece mayores oportunidades.

¿Cómo superar este techo?

Elías parte de la premisa de que "tienes que crecer hasta el punto que el margen te acompañe, pero sin pasarte de frenada". Es decir, un crecimiento desmedido puede ser contraproducente si no se encuentra el equilibrio adecuado.

A continuación, el autor del pódcast también plantea dos alternativas para seguir escalando pese a haber alcanzado el techo del que habla. Por un lado, expandir bajo la misma estructura comercial, buscando algo que tenga "sinergias con lo tuyo", es una opción viable. Por ejemplo, en el caso de Xavi, podría explorar alternativas dentro de la industria del fitness que sigan una lógica similar, como la venta de máquinas vending para comercializar proteína, un complemento natural a su negocio principal.

Por otro lado, si la búsqueda de ingresos pasivos es más urgente, existe la posibilidad trasladarse a otros sectores, como el inmobiliario, donde los flujos de caja son más estables. Ante todo, lo importante –subraya Elías– es no descapitalizar el negocio principal para asumir riesgos en otro sector: "Lo que no haría yo sería mezclar riesgos".