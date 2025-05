José Elías recomienda "evitar tener socios" en los negocios por este motivo

En los negocios, suelo evitar tener socios.



Casi siempre te traen problemas.



He tenido socios en el pasado.

Algunas veces ha funcionado bien, otras no tanto.



Pero la experiencia general me ha enseñado algo sencillo de entender:



Un socio = un problema.

Dos socios = dos…