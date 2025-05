Un 38% de las viviendas turísticas en España no informa de sus licencias

Un 38 % de las viviendas de uso turístico (VUT) de España registradas en las plataformas no informan de si tienen licencia para ello, según un estudio de la consultora Mabrian, que eleva estas cifras por encima del 86 % en Madrid y Albacete.

El estudio, realizado sobre todo con datos de Airbnb, puntualiza que el hecho de que no publiquen su licencia no significa que no la tengan, pero "es una métrica que proporciona a las autoridades un indicador del grupo potencial de listados no regulados".

El Ministerio de Consumo ha reclamado a Airbnb que retire más de 65.000 anuncios "ilegales" de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.

En promedio, según Mabrian, un 62 % de los anuncios sí informan de su licencia, con tasas muy por encima de esta cifra en las ocho provincias andaluzas y en las cuatro catalanas (media del 96,3 % del total).

En el extremo contrario, en Madrid y Albacete más del 86 % de las viviendas que se anuncian en Airbnb no reportan si disponen de licencia.

Según este estudio, el alquiler turístico en España está controlado en un 74 % por particulares y pequeños arrendadores (entre una y 10 propiedades), con el 74 % y el 24 % de las casas.

Los grandes propietarios (más de 11 VUT) representan, de media, el 2 % del total de alojamientos turísticos en España. Las tres provincias con mayor proporción de grandes arrendadores son Córdoba (6,4 % de sus listados), Lleida (5 %) y Sevilla (4,8 %).

El socio de Marketing y Comunicaciones de Mabrian, Carlos Cendra, explica en una nota que la capacidad de identificar con precisión los anuncios sin licencia y cruzarlos con los registros oficiales, como ya están haciendo destinos como Ibiza y Menorca, tiene el potencial de remodelar el mercado de alquiler a corto plazo en España, que permitirá una regulación y aplicación más efectivas.