La predicción de Gonzalo Bernardos antes de las vacaciones: "Es mejor quedarte sin ellas"

Muchos españoles ya cuentan los días para abandonar el trabajo de forma temporal y disfrutar de unas merecidas vacaciones después de unos meses ajetreados. Una escapada a la playa, visitar a algún familiar fuera de España o acudir al pueblo son algunos de los planes preferidos a la hora de elegir las vacaciones de verano. Junio, julio y agosto son los tres meses por excelencia en los que preparamos nuestras maletas para abandonar nuestra residencia y poner rumbo al lugar de vacaciones.

En este contexto de incertidumbre económico y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, una de las voces económicas más prestigiosas de España ha querido dejar su opinión sobre aquellas personas que solicitan un préstamo al banco para poder hacer una escapada de una semana o el tiempo que cada uno elija.

El último consejo de Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos es una de las voces económicas más autorizadas para hablar sobre cualquier tema financiero en España. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha dado un paso más en su carrera profesional y se ha puesto al frente de un máster. Bernardos suele acudir a distintos medios de comunicación para dar su opinión sobre alguno de los temas más interesantes de la actualidad como el precio de la vivienda, los tipos de interés o las inversiones.

Gonzalo Bernados ha acudido al programa 'Más Vale Tarde' de LaSexta donde ha analizado la subida de los alquileres vacacionales, donde el precio medio asciende a los 1.270 euros a la semana, un 17% más que en 2024 y un 40% desde 2020. Ante esta situación, muchas familias se plantean pedir un préstamo al banco para poder pagar sus vacaciones.

"Yo les recomendaría que se quedarán sin vacaciones porque un préstamo se toma para un aspecto esencial. Se pide cuando tienes un agujero que no puedes sufragar de otra manera. Ese agujero puede ser un frigorífico que se te ha estropeado y tienes que comprar, algo muy importante", ha comentado el economista.

Bernardos sentencia a "aquellas personas que se ganan bien la vida, pero que no llegan a final de mes porque les gusta derrochar el dinero en restaurantes o viajes fuera de Europa cada semestre". "Si tú quieres gastar más de lo que ingresas, no tienes más remedio que trabajar más. Lo que tienes que hacer es gastar menos. Los jóvenes de los años 80 y 90 somos muy conscientes de que en nuestras familias había economía de guerra", argumenta.

El economista ha querido zanjar su intervención en el programa de televisión con una referencia que le sonará a más de uno: "En aquella época, los restaurantes y las vacaciones no los conocíamos. Solo sabíamos del pueblo al que íbamos de vacaciones y la familia gastaba menos porque los precios eran más bajos".