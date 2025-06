OCU denuncia a Xiaomi: ha habido engaño

Por la compra de un smartphone Xiaomi 15 te llevas dos tablets Xiaomi Pad 7 de 128 GB de regalo. Este era el reclamo con el que la marca tecnológica incentivaba la compra de uno de sus teléfonos móviles. Un regalo que se acababa traduciendo en el envío de una sola tablet, además del móvil; ni rastro de la segunda.

Así lo manifestaron medio centenar de clientes que se quejaron a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y esta ha denunciado a Xiaomi por engaño en dicha promoción. Según explican, el pedido, en un primer momento se tramitaba como gestionado en la cuenta del usuario. Al poco tiempo, sin embargo, incluía un aviso de reembolso (de valor cero, al ser un regalo) de una de las dos tablets, que, por tanto, no se enviaba.

Ninguna explicación

Los clientes, además, no recibieron ninguna explicación de por qué la segunda tablet no les llegaba, cuando la promoción indicaba que por la compra del teléfono se regalaban dos tablets y no una. En la letra pequeña de la promoción, la marca advierte de que hay unas existencias limitadas de tablets, 8.300.

Sin embargo, la OCU denuncia que "Xiaomi en ningún momento actualiza esta información, ni advierte de una posible falta de stock, por lo que los usuarios no tienen forma de saber cuántas quedan. De hecho, no reciben explicación de por qué no les llega la segunda tablet".

La OCU considera que la empresa "debió hacer una previsión razonable para dar respuesta a la eventual demanda y no generar falsas expectativas sobre el alcance y verdadera disponibilidad de la oferta". Y citan el artículo 5 de la Ley 3/1991 de Competencia desleal: “si el anunciante falla a la hora de calcular el número de unidades disponibles y no puede hacer frente a la demanda generada (…), no puede ofrecer publicidad engañosa que induzca a error a los destinatarios”.

Las prácticas comerciales desleales se consideran como una infracción de consumo y, explican, deberían penalizarse o corregirse mediante la entrega al comprador de otra tablet de similares o superiores características sin que esto suponga un aumento del precio, tal y como establece un laudo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia 35/2021 sobre un caso similar.

Es por ello que la OCU ha solicitado a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid un procedimiento de inspección y, en caso de apreciarse las infracciones descritas, se acuerde sancionar a Xiaomi; además de obligar a la empresa a que entregue a los consumidores afectados otro producto de similares o superiores características sin coste alguno.

La OCU recomienda a los consumidores que, en caso de encontrarse con algún problema con alguna empresa como consumidor utilicen la plataforma Reclamar para emitir sus quejas.