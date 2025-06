Enrico Letta: “El problema de la desafección de los jóvenes con la política es enorme”

El exprimer ministro italiano Enrico Letta y autor del reconocido Informe Letta, con recomendaciones para dinamizar la economía europea, ha afirmado en la gala de inauguración del II Foro del Mediterráneo, que se celebra los días 16, 17 y 18 de junio en Málaga, que uno de los grandes problemas para Europa es “la desafección” que los jóvenes sienten hacia la política. “Yo trabajo con los estudiantes, no quieren hacer política. Cuando yo empecé mi actividad política como estudiante, hacer política era el máximo de la reputación y de la ambición posibles. Hoy es el contrario, hoy no es así”. Letta, que reclamó la importancia de la ética y el compromiso político, afirmó que “si tú no tienes un compromiso político, otras personas van a decidir” por ti.

El exprimer ministro italiano reconoció que en Europa "ha habido un reforzamiento de temas importantes como defensa, pero a veces da la impresión de que no va lo suficientemente rápido en llevar a cabo las integraciones en temas financieros, temas de energía o telecomunicaciones". Letta señaló que a nivel mundial “estamos en este momento con una aceleración increíble”. Atribuyó este factor a “la presión de Trump, la presión de los aranceles, la presión económica de fuera de Europa... Es una obligación para nosotros hacernos más integrados”.

De hecho, Letta insistió en que esa falta de integración “es uno de los más grandes problemas que tenemos”. Recordó que el informe que lleva su nombre “propone la integración” en los tres temas más esenciales: telecomunicaciones, energía y mercados financieros, “y yo creo que el tercero, de los mercados financieros, es uno de los más importantes”.

Una regulación común

El exprimer ministro puso como ejemplo lo que ocurre con las startups europeas. “Al final se marchan a los Estados Unidos porque tenemos 27 reglas diferentes. Cada país una regla diferente. En España, además, las reglas regionales, y en Alemania también. Toda esta fragmentación no ayuda”. En este sentido, recordó su propuesta de crear en Europa un Estado 28, virtual: “La idea es tener un estado virtual que puede dar un cuadro de reglas que sea válido para todos los países europeos”.

Letta expresó su temor a que los aranceles absorban “toda la energía política y sería un gran error, porque el verdadero problema es la competitividad. Este es el punto central de todo”. Ahí, Letta defendió “una Europa de dos velocidades para evitar lo que se llama la vetocracia”. “No tenemos que tener miedo de las dos velocidades”, concluyó.

Letta resaltó “una idea que para mí es fantástica, la idea de crear entre las universidades de las dos riberas del Mediterráneo, un Erasmus”. “Con los intercambios de estudiantes, intercambios de profesores, sería más fácil la actividad de integración, porque el problema de la integración es un problema dramático”. El exprimer ministra concluyó que España e Italia tienen que ser los protagonistas de una idea como esta, porque la necesidad de hacer este intercambio, de hacer un intercambio que sea exitoso con los estudiantes es para mí fundamental. "Tenemos que hacerlo".