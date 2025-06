Gonzalo Bernardos le augura un mal futuro a la reducción de jornada de Yolanda Díaz: "No podremos mantener la prosperidad de este país"

Gonzalo Bernardos está siendo protagonista en los últimos días en redes sociales. El profesor de Economía en la Universidad de Barcelona ha cargado ferozmente contra Pedro Sánchez por su gestión con los casos de corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García tras la investigación de la Guardia Civil. El experto no solo ha criticado al presidente del Gobierno sino que también ha señalado a otros miembros del ejecutivo como María Jesús Montero o Yolanda Díaz.

De sobras es conocida la actividad de Gonzalo Bernardos en redes sociales donde analiza cualquier tema de actualidad incluso aquellos que nada tienen que ver con la economía, su especialidad. El economista ha confirmado que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales después de todo lo que está sucediendo en las últimas horas. "Yo soy socialdemócrata y casi siempre he votado en consonancia con dicha ideología. La próxima vez no lo haré. El PSOE se merece ir algún tiempo al rincón de pensar. En la democracia, cuando un partido decepciona, hay que darle la oportunidad a otro", se puede leer en un tuit.

Además, Bernardos ha querido mostrar el enfado que sienten los funcionarios públicos, siempre muy criticados, tras desvelarse la corrupción de Ábalos y Koldo. "Nadie ha denigrado tanto nuestra profesión como Koldo y Ábalos al dejar claro que uno puede cobrar del erario público sin ir a trabajar y conseguir un puesto por enchufe", explicaba el economista.

"Las oposiciones que hemos pasado los funcionarios públicos de carrera son muy duros. En ocasiones, la preparación para superarlas dura tres o más años. Por eso, nadie ve peor que nosotros el enchufismo de las "amigas" de Ábalos. Ante ello, nadie del gobierno ni del PSOE ha dicho nada al respecto. Lo ven como normal, cuando jamás debería existir. Por eso, digo, alto y claro: !fuera los enchufados de la función pública!", continúa Bernardos alertando de que estos casos de enchufe son muy comunes en toda la administración pública.

"Intentar ser la víctima"

A espera de una nueva reestructuración del ejecutivo, Gonzalo Bernardos se atreve a predecir cuál será el siguiente paso de Pedro Sánchez. "El que siempre ha hecho: intentar convertirse en víctima. Como los hechos demuestran, nunca lo ha sido, sino en términos políticos un gran "killer". Las víctimas han sido otras y hay muchas", explica.

Por último, el profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha querido explicar lo que podrá suceder en los próximos años con una de las medidas estrellas del Gobierno. La reducción de la jornada laboral ha sido uno de los debates más duros en el seno del ejecutivo en los últimos años. Una propuesta encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz de trabajar 37,5 horas semanales que todavía genera runrún entre los empresarios.

Mientras España sigue adelante con la reducción de la jornada, Bernardos explicó que otras potencias europeas como Alemania están escuchando a expertos económicos que piden aumentar las horas anuales para poder salir del estancamiento económico. "Necesitamos trabajar más y, sobre todo, con mayor eficiencia en este país. No podremos mantener la prosperidad de este país con una semana laboral de cuatro días y un equilibrio entre la vida laboral y personal", afirmó el propio canciller alemán Mertz.

Duración de la jornada laboral en Alemania

La jornada laboral estándar en Alemania es de 8 horas diarias y un máximo legal de 48 horas semanales. Sin embargo, los convenios colectivos suelen limitar las semanas laborales a 35 o 40 horas, dependiendo del sector. Los horarios suelen empezar entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana y finalizar entre las 16:00 y las 18:00 horas, ofreciendo cierta flexibilidad en muchos empleos, especialmente en oficinas.

Además, las leyes laborales alemanas son estrictas en cuanto a la duración y registro de las horas trabajadas. Por ejemplo, los empleados no pueden trabajar más de 10 horas al día, y deben disfrutar de 11 horas de descanso consecutivo entre jornadas.