José Elías rechaza los enchufes familiares en sus empresas: "Por ser 'hijo de' no eres la persona adecuada para gestionar un imperio"

José Elías se ha convertido en uno de los empresarios de éxito en España. Propietario de más de 180 empresas, el catalán se ha convertido en un referente económico para todos aquellos emprendedores que dudan sobre si aventurarse o no en un nuevo negocio. El propietario de las tiendas de comida congelada La Sirena o Audax ha contado en multitud de ocasiones su interesante historia personal pasando de ser perseguido por el cobrador del Frac a figurar en la lista Forbes.

Tal como informan varias fuentes, el patrimonio de José Elías alcanza los 950 millones de euros y lo ha hecho en gran parte gracias a su labor en Audax Renovables, empresa que se dedica a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes 100% renovables. El empresario ha triunfado también gracias a la inestimable ayuda de su mano derecha, Rosa González, a la que considera su "madre" en el mundo empresarial.

En medio de una tremenda tormenta política por los casos de corrupción en el PSOE, José Elías no ha tardado en hacerse viral al hablar sobre qué pasará con sus empresas cuando él dé un paso al lado. El empresario no quiere apostar por enchufismos y ha admitido que sus hijos no heredarán las empresas. Y es que Elías ya ha confesado que educa a sus hijos con la idea de que no siempre que pidan alguna cosa se la va a dar. "Si hay algo por lo que lucho es porque mis hijos no crezcan creyendo que la vida es pedir y recibir".

"La mejor herencia es la libertad"

En el caso de quién será su sustituto al frente de todas las propiedades, Elías también habló de la mala costumbre que hay en todo el mundo de inculcar a los hijos la necesidad de coger el testigo del negocio familiar cuando les toque. "No creo que por ser "hijo de" seas automáticamente la persona adecuada para gestionar un imperio. Y, sinceramente, no quiero dejarles esa responsabilidad. Quiero que, si ellos la quieren tomar, que la tomen. Pero no como una obligación impuesta", confiesa.

Aunque sus hijos no sean sus herederos empresarialmente hablando, Elías quiere dejarles la vida lo más fácil posible. "Yo, por lo que pueda pasar, intentaré dejárselo todo lo más ordenado posible en vida. Para que, si les dejo algo, puedan disfrutarlo y que no sea una carga. Porque tener que asumir una responsabilidad así porque sí... Lo considero más una putada que otra cosa. La mejor herencia que les puedo dejar es la libertad de elegir su propio camino. No una jaula de oro, ni una responsabilidad que no han pedido", concluye Elías.