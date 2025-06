Los hogares aragoneses consumen un 20% menos de alimentos que en 2014

Menos cantidad por más dinero. El carro de la compra se vacía mientras los precios siguen al alza. Es la fórmula inversa a la deseable cuando se trata de alimentación, y por tanto de salud, y del dinero que llevan los consumidores en el bolsillo. Según el estudio que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza todos los años, el consumo en Aragón del sector alimentario ha bajado más de un 20% en la última década. La respuesta está en el precio.

El aragonés medio ha pasado de consumir dentro de los hogares 704 kilos de comida en 2014 a 559 kilos según los últimos datos de 2024, esto es, un 20,6% menos, una cifra que está por debajo de la media española (572 kilos per cápita). Y, a más corto plazo, en 2023 las cifras eran de 556 kilos, lo que evidencia un descenso también en el último año. Inversamente proporcional es el gasto que invierten en la cesta de la compra. En este año, según los últimos datos de marzo, cada aragonés ha gastado 1.786 euros, mientras que en 2014 la cifra ascendía a 1.607 euros, lo que supone un 11,1% más, teniendo en cuenta que el PIB en esta década ha aumentado un 24,6%. Sin embargo, este estudio de 2024, pese a que evidencia una tendencia generalizada de la vuelta al consumo doméstico, refleja en algunas regiones, como Cataluña y Aragón, un crecimiento del consumo fuera del hogar en el último año.

A la baja

En 2014, Aragón con 703 kg/l per cápita compartía podio en alto consumo de productos alimenticios con Cataluña (729), Baleares (720), y La Rioja (710), mientras que, según los datos anuales de 2024, las cuatro comunidades con más consumo de España fueron Baleares (699), Canarias (649), Cataluña (628) y Galicia (599) y Aragón, con 559 kg/l per cápita ya estaba por debajo de la media española (572) en consumo. Estas cifras demuestran cómo el consumo en alimentación ha ido a la baja en los últimos años.

En el último año, el consumo de aceite de oliva en Aragón ha sido de 2,6 litros per cápita, una cifra que no dista de la media española, que es de 2,78 litros, mientras que en 2014 el promedio era de 4,98 litros. La compra de aceite cae un 2% durante el año 2024, decrecimiento superior al que experimenta el total de la alimentación (0,2%). Sin embargo, los hogares españoles gastaron un 16,4% más en la compra de este producto. Otro dato que llama la atención es el del producto de origen. Según el estudio del ministerio, los hogares aragoneses y catalanes fueron los más intensivos en la compra de aceitunas durante el año 2024 de todo el país, con un porcentaje en volumen muy superior a su porcentaje en población. Concretamente, los individuos aragoneses presentan un consumo per cápita de 3,26 kilos y los catalanes un 3,03 kilos al año. Por encima del promedio nacional, que es de 2,32 kilos, se sitúan asimismo los habitantes de Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco. Por el contrario, los de Castilla La Mancha registran el menor consumo per cápita de la categoría con 1,68 kilos por persona al año.

Cae el consumo de carne

Concretamente los aragoneses superan la media nacional con un volumen de 13,9 kilos. Sobre el consumo de pescado, sin distinguir el fresco del congelado, el año 2024 cerró con una media nacional de 17,99 kilos por persona. Aragón, sin embargo, supera esa cantidad con una media de 19,20 kilos, y es el País Vasco con 23,18 kilos quien se lleva el oro. La ingesta de este producto ha ido a la baja con los años. En 2014 la media nacional se situaba en los 26,40 kilos por persona y si se profundiza respecto al año pasado, en 2023 se contabilizó un consumo de 18,56 kilos per cápita de media, 18,47 en el caso de los aragoneses, cifras que evidencian un descenso progresivo del consumo de este producto.