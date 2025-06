El economista Niño Becerra advierte de las consecuencias del conflicto entre Irán e Israel: "Si sube el petróleo, los billetes de avión se dispararán"

El ataque de Estados Unidos sobre Irán y la posterior respuesta del régimen de Teherán pude dejar graves consecuencias para la economía mundial. La zona es una de las más estratégicas en términos de suministro energético, ya que alberga a algunos de los principales productores de petróleo y gas natural. Por eso, el cierre o el bloque del estrecho de Ormuz podría encarecer nuestras próximas vacaciones, según Santiago Niño Becerra.

El economista ha lanzado esta advertencia sobre los efectos que podría tener una subida desorbitada del petróleo en el precio de los billetes de avión. En una entrevista en el programa 'El Matí de Catalunya Ràdio', el experto explicaba que el transporte aéreo sería uno de los sectores más afectados si se produjera una crisis energética global, como la que podría desencadenar un conflicto armado en el Golfo Pérsico.

Los billetes más caros por culpa del petróleo

"Si suben los costes, ya sabemos qué pasará: automáticamente subirán los billetes de avión", afirmaba Becerra. El profesor hizo un análisis del impacto que tendría el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Este punto estratégico conecta el golfo de Omán con el golfo Pérsico, y es el paso previo al Mar Arábigo.

Mapa del estrecho de Ormuz. / EUROPA PRESS

En este contexto, el precio del barril podría alcanzar hasta 250 dólares, lo que supondría un incremento directo en el precio del queroseno, el combustible que utilizan las aerolíneas. Sin embargo, pese a los primeros misiles y una subida el lunes, la materia prima se rebajó al final del día.

"El queroseno tiene un mercado muy concreto"

Según el economista, a diferencia de otros combustibles comunes que tienen un uso más generalizado como la gasolina, el queroseno "tiene un comprador muy concreto, las aerolíneas". Esto implica que cualquier variación significativa en su precio repercute directamente en el coste de los billetes.

"El combustible de avión no es como otros carburantes que los usa mucha gente. No, lo usa un grupo muy específico, y eso lo hace más vulnerable a los vaivenes del mercado", detalló Becerra. Por esta razón, las compañías aéreas no tienen más remedio que trasladar el encarecimiento del combustible a los consumidores.

El turismo está en riesgo

Santiago Niño Becerra también destacó que este aumento en los precios tendría un impacto directo en el turismo, especialmente en destinos como España. "Con un posible cierre del estrecho de Ormuz, podríamos tener un gran golpe al turismo", advertía en tono serio el profesor. Menos vuelos o billetes más caros significan menos viajeros, y eso afectaría a hoteles, restaurantes y al conjunto del sector servicios.

La conclusión del economista es cara, porque "todo depende de las expectativas de consumo que se tengan". Si los mercados anticipan una escalada prolongada del conflicto, los precios podrían mantenerse altos durante meses. Una situación que, de consolidarse, podría afectar de forma duradera a la movilidad internacional y a la recuperación económica postpandemia.