Juanma Lorente, abogado laboralista: "Los contratos indefinidos no sirven para nada"

Durante años, firmar un contrato indefinido ha sido visto como el gran objetivo laboral, sinónimo de estabilidad, protección frente al despido y una relación duradera con la empresa. Sin embargo, esta percepción no siempre se ajusta a la realidad actual del mercado laboral en España. Así lo explica con claridad Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de un popular canal de TikTok donde ofrece consejos legales a trabajadores. En sus propias palabras: “El contrato indefinido no sirve para nada”.

Lorente no lo dice para quitarle valor al contrato indefinido —de hecho, sigue siendo el mejor de los disponibles—, sino para desmitificar la falsa sensación de seguridad que suele generar. “Sí, es el contrato que todo el mundo quiere firmar y da la sensación de que vas a estar contratado muchísimo tiempo. Pero eso no es siempre así”, afirma. Según este experto, en España, despedir es fácil… y muy barato, sobre todo si el trabajador lleva poco tiempo en la empresa.

El coste del despido

Para entender el porqué de estas afirmaciones, hay que conocer cómo funciona el sistema de indemnizaciones por despido en nuestro país. En el caso de un despido improcedente —es decir, uno que no está justificado legalmente—, el trabajador tiene derecho a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Pero claro, esa cifra solo tiene impacto si llevas varios años en la empresa. Si no es así, el efecto es casi nulo.

“¿Sabías que si llevas un año en la empresa y te despiden de forma improcedente, lo máximo que te toca es un mes de sueldo?”, plantea Lorente. Y si hablamos de apenas seis meses, la indemnización puede ser tan baja como medio mes de salario. Con esos datos sobre la mesa, no es difícil comprender por qué un contrato indefinido, en sus primeros meses o años, no es ese escudo protector que muchos imaginan.

El contrato indefinido sigue siendo el menos malo

A pesar de todo lo anterior, Juanma Lorente no demoniza el contrato indefinido. De hecho, lo considera “el mejor de los que hay”. Lo que el abogado pone sobre la mesa es la necesidad de que los trabajadores se informen bien y no se dejen llevar por el titular de “indefinido” como garantía de futuro. Lo importante es la antigüedad, no el tipo de contrato en sí.

¿Cómo protegerte como trabajador?

La clave está en conocer tus derechos y actuar con inteligencia. Si estás en un puesto con contrato indefinido pero poca antigüedad, no bajes la guardia: exige tus condiciones por escrito, guarda pruebas de tu desempeño y, si sospechas que puede haber un despido, asesórate legalmente cuanto antes.

Además, en caso de despido, es importante revisar bien la carta que entrega la empresa. A veces, el despido viene camuflado como disciplinario para evitar pagar indemnización, aunque realmente no haya una causa justificada. Si esto ocurre, puedes impugnar el despido en el plazo de 20 días hábiles, solicitando su improcedencia o nulidad.