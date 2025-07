Prohibido usar el móvil en el trabajo: cuándo es legal y cuándo puedes reclamar

El uso del teléfono móvil en el trabajo es una cuestión que genera muchas dudas entre los trabajadores y empresas. ¿Puede un jefe sancionarte o incluso despedirte por mirar el móvil durante la jornada laboral? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Según el abogado laboralista Juanma Lorente, muchas empresas cometen errores graves al sancionar a sus empleados por este motivo, ya que en muchos casos lo hacen sin base legal.

Lorente, a través de su cuenta de Instagram, aclara que una empresa sí puede prohibir el uso del móvil en el trabajo, pero debe hacerlo de manera correcta y formal. No basta con una advertencia verbal o con que “todo el mundo lo sepa”. Para que una sanción por uso del móvil sea válida, es imprescindible que exista un documento escrito donde se recoja expresamente esta prohibición y que el trabajador haya sido notificado de ello, por ejemplo, mediante una firma que acredite que conoce las normas internas de la empresa.

Varios teléfonos móviles junto a un ordenador / PEXELS

Imagina que estás usando el móvil en tu centro de trabajo y un superior te sanciona, pero nunca te han informado oficialmente de que su uso está prohibido. En este caso, según el letrado, la sanción sería totalmente impugnable, ya que no se puede castigar a un trabajador por incumplir una norma que no ha sido comunicada formalmente. La jurisprudencia suele dar la razón al trabajador en estos casos, siempre que no haya una normativa interna clara y notificada.

El Estatuto de los Trabajadores

Por otro lado, aunque el Estatuto de los Trabajadores no establece una prohibición general sobre el uso de dispositivos móviles personales durante la jornada laboral, sí permite que las empresas regulen esta cuestión a través de convenios colectivos o normativas internas. De hecho, hay convenios, como el de la industria química, que contemplan expresamente como falta grave el uso de móviles en determinadas zonas de trabajo. Las sanciones pueden ir desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el despido en caso de reincidencia.

Pese a ello, son muy pocos los convenios colectivos que incluyen estas prohibiciones de forma específica. Lo más habitual es que no haya ninguna regulación concreta, lo que complica que una empresa pueda sancionar al trabajador si no existe una normativa interna clara. Sin embargo, es probable que en el futuro estas cuestiones se regulen más detalladamente, dada la creciente dependencia del móvil en todos los ámbitos de la vida.

Ahora bien, aunque no exista una prohibición expresa, el uso reiterado y sin justificación del móvil puede llevar a una sanción si afecta al rendimiento laboral o se interpreta como una falta de buena fe contractual. El artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores permite al empresario adoptar medidas de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, lo que abre la puerta a que un uso indebido del móvil pueda tener consecuencias disciplinarias.